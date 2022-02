Industrie : les salariés de Valéo de Sablé-sur-Sarthe font grève pour les salaires

Environ 70 salariés ont débrayé ce lundi devant l'usine Valéo de Sablé-sur-Sarthe. Un mouvement pour demander notamment 6% d'augmentation de salaires dans le cadre des négociations annuelles qui sont en cours. Pour le moment, la direction propose une hausse de 2%. Les négociations doivent reprendre jeudi.

Il ne faut pas penser qu'aux actionnaires

Le site de Valéo de Sablé-sur-Sarthe fabrique des pièces électroniques pour les "start and stop" de plusieurs véhicules (Renault, Peugeot, Audi, ou encore Suzuki) et des pièces électroniques pour les véhicules électriques. Il emploie 479 personnes. Sur place, aussi bien les anciens que la jeune génération, les salariés veulent une revalorisation de leur travail.

Dans les anciens salariés il y a Wilfried par exemple. Il est chez Valéo depuis 2006 et c'est vraiment depuis ces quatre dernières années qu'il a vu la différence sur ces augmentations de salaires. "On a bossé quasiment tout le temps depuis cette crise sanitaire. Cette année, on voit que les actionnaires ont touché des bénéfices et on voudrait bien aussi avoir une vraie revalorisation".

Les salariés de Valéo mobilisés sur les salaires © Radio France - Christelle Caillot

Chez les jeunes, on a rencontré Mohamed. Après avoir fait trois de remplacements sur différents postes, il est titulaire depuis un an. Au-delà de son salaire, il regrette que son expérience dans l'entreprise ne soit pas prise en compte dans son revenu. Selon lui, il lui faudrait des diplômes pour avoir une meilleure rémunération.