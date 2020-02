Industrie pharmaceutique : Janssen Cilag supprime 42 postes à Val-de-Reuil

Val-de-Reuil, France

42 postes de chercheurs supprimés dans l'Eure, d'ici quatre mois. Janssen Cilag, filiale de Johnson et Johnson, veut recentrer son pôle recherche sur son site de Beerse, en Belgique, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Anvers et à plus de 450 kilomètres de Val-de-Reuil. Lors d'un comité d'entreprise, ce mardi, le groupe pharmaceutique a présenté son projet d'arrêt d'activité de recherche pharmaceutique sur son site Normand.

Le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet dénonce ce vendredi matin sur France Bleu Normandie une "décision brutale, désinvolte et absurde" avant de préciser sa position dans un communiqué sur son site internet.

"Ce n'est pas une fermeture, c'est un arrêt d'activité", répond le service communication de Janssen Cilag, "car fermeture, ça peut être anxiogène pour les autres salariés". Le site rolivalois compte en effet plus de 700 salariés, et seule la recherche pharmaceutique sera touchée, pas la recherche cosmétique.

Pour les salariés, la pilule est amère : "Pour la plupart d'entre nous, ce sera plus de 20 années de nos vies données à Johnson & Johnson, très grand groupe américain, qui joue la carte du licenciement économique, en faisant malgré tout des profits chaque année", s'émeut, Virginie, furieuse, sur son compte Facebook.

Des emplois relocalisés en Belgique

Plus de 4 000 salariés travaillent sur le site historique de l'entreprise, à Beerse, en Belgique. "27 emplois seront créés en Belgique et ils seront proposés en priorité au salariés de Val-de-Reuil", détaille le service communication et "pour les salariés qui ne voudraient pas aller travailler en Belgique, on s'oriente vers un plan de sauvegarde de l'emploi, avec un accompagnement d'au moins un an".

Les négociations avec les partenaires sociaux s'annoncent âpres. Janssen Cilag souhaite que cette nouvelle réorganisation s'applique au mois de juin.