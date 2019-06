Inédit : un marché des producteurs de pays à l'aéroport de Limoges ce vendredi

Bellegarde, Limoges, France

C'est une grande première qui aura lieu, ce vendredi, à l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Un marché des producteurs de pays sera installé toute la journée aux abords de l'aérogare, afin de célébrer l’été et permettre aux voyageurs de découvrir les produits fermiers emblématiques de la Haute-Vienne, et de les ramener dans leur valise ou cabas...

Une dizaine de producteurs de viande limousine, de porc, de fromages de brebis et de chèvre, de légumes et petits fruits, de safran, de bière, de miel, de vins et de sorbets seront présents pour faire découvrir les saveurs du département, dès que les voyageurs auront posé le pied sur le sol limousin. "Une destination s'identifie aussi par sa gastronomie", explique Michel Bayle, le Directeur de Haute-Vienne Tourisme, co-organisateur de l'événement.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es...

"Dans la démarche d'un visiteur", poursuit-il, "il y a toujours quelque chose qui relève de la curiosité anthropologique: dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es"... Et l'aéroport de Limoges est une porte d'entrée importante en ce début d'été, notamment en provenance des îles britanniques.

Les visiteurs, voyageurs, passagers, pourront poser toutes les questions qu'ils veulent, car les Marchés de Producteurs de Pays servent aussi à cela. "Le consommateur, quand il achète une carotte, il veut l'histoire complète de la carotte" explique Yan Gourdon, de la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne, et qui est l'un des organisateurs de la journée. "_Et dans les Marchés de Producteurs de Pays, vous rencontrez vraiment les producteurs car dans la charte de la Chambre d'Agriculture, on ne fait venir q_ue des gens qui sont les producteurs des produits qu'ils proposent", explique-t-il, précisant qu'il "faut promouvoir les produits de Haute-Vienne, notamment auprès des touristes et des visiteurs, en l'occurrence ceux qui sont présents sur les vols avec l'Angleterre".

> Marché des Producteurs de Pays : rendez-vous ce vendredi 21 juin, de 10h à 19h, à l'aéroport de Limoges. Restauration et vente de produits fermiers, démonstration de tonte de moutons, vols et séjours à gagner, animation musicale.