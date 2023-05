Infirmiers libéraux : "Nous sommes les oubliés du Ségur" témoigne une professionnelle bretonne

Ils vont manifester vendredi 12 mai partout en France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les infirmiers et infirmières libéraux se mobilisent notamment à Rennes. Pour en parler, Rachel Larici infirmière libérale à Crac'h dans le Morbihan et membre de l'association "Les Infirmiers libéraux en colère" était l'invitée de France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : De quelle manière vos conditions de travail se dégradent-elles?

Rachel Larici : Déjà notre acte de base n'a pas été revalorisé depuis 2009. Nos indemnités kilométriques n'ont pas été revalorisées depuis 2012. On a beaucoup parlé de la retraite ces derniers temps, et bien nous notre départ à la retraite c'est à 67 ans à taux plein, déjà avant la réforme. Pourtant on a quand même un métier qui est pénible physiquement et moralement. On fonctionne aussi avec une nomenclature pour nos actes de soins et cette nomenclature devient de plus en plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'avenants qui sont rajoutés au fur et à mesure des années. On a plus le droit à la moindre erreur.

Pouvez-vous nous détailler ce qui l'en est des indemnités kilométriques ? Vous faites chaque jour beaucoup de route en tant qu'infirmière libérale.

Moi, je fais à peu près 100 kilomètres par jour. Il y a certains cabinets qui en font beaucoup plus. Quand on est en zone rurale, avec des communes très étendues, il y en a qui vont jusqu'à 200 ou 300 kilomètres par jour et notre indemnité kilométrique est à 2,50 €, quel que soit le kilomètre. Et quel que soit le prix de l'essence. Donc notre indemnité kilométrique n'est pas à la hauteur de ce que nous coûte le trajet.

Il y a eu l'an dernier le Ségur de la Santé pour les professionnels du secteur. Vous en avez été oubliés ?

Complètement. On a été complètement oublié. Pourtant, on a beaucoup travaillé pendant la période Covid, on a toujours été sur le terrain. Les soins, on les a toujours assumés. On a aussi beaucoup aidé pour aller faire les tests PCR en masse. Quand il a fallu médicaliser des foyers logements pour personnes âgées, on a répondu présent. On a participé au centre de vaccination. Mais on a été complètement oublié du Ségur.

Que demandez-vous ? Que demande l'Association "des infirmiers libéraux en colère" qui appelle à manifester vendredi partout en France ?

En fait, on demande une revalorisation de nos actes et une refonte de notre nomenclature. Ça, c'est vraiment très important. Une retraite aussi à 62 ans, avec reconnaissance de la pénibilité. On veut aussi que notre profession soit reconnue. On a vraiment l'impression qu'on est les grands oubliés.

Votre profession pourrait disparaitre?

Aujourd'hui, il y a des infirmières qui quittent l'hôpital pour venir voir comment ça se passe à domicile et finalement ne restent pas parce qu'elles ne pensaient pas que c'était aussi difficile que ça. Notre profession est complexe parce qu'on a les soins chez nos patients, on a tout le côté administratif qui est très pesant. Et le côté coordination qui est aussi de plus en plus important parce que l'hôpital est aussi sous pression. Donc, je ne sais pas si les jeunes viendront encore exercer ce métier.

Pour la manifestation de vendredi, il y aura symboliquement un cercueil qui va passer de ville en ville pour représenter les difficultés de votre métier.

Oui, tout à fait. Parce que la manifestation de demain est nationale, elle a lieu dans une vingtaine de villes. Le thème, c'est la mort de la profession des infirmiers libéraux et il y aura des cercueils dans beaucoup de villes. Mais il y en aura un tout particulièrement qui partira de Tours pour un circuit dans les cabinets d'infirmiers de toute la France qui ira jusqu'à Paris à l'automne.