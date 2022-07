Inflation : "31% des entreprises commencent à voir un carnet de commandes qui s'effrite" indique la CPME

"31% des chefs d'entreprise commencent à voir un carnet de commandes qui s'effrite", a indiqué ce mardi sur France Inter François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. La CPME, qui publie une enquête de conjoncture sur la santé de ses entreprises. "Ça ne veut pas dire que la catastrophe va arriver parce qu'on part d'un niveau très haut, il ne faut pas l'oublier, a-t-il cependant relativisé. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'activité."

La hausse des prix des matières premières rarement répercutée sur les prix de vente d'après la CPME

Mais l'inquiétude pointe chez les chefs d’entreprise, note le syndicat patronal, d'autant plus que l'inflation les impacte aussi. D'après le sondage de la CPME, un tiers des patrons ne peuvent pas répercuter la hausse de prix de matières premières sur les prix de vente : "C’est la marge, bien évidemment qui se resserre pour 44 % des entreprises", indique encore François Asselin. Certains patrons s’interrogent aussi sur la justification de la hausse des prix chez les fournisseurs : "77 % des chefs d'entreprise ne comprennent pas ou se demandent quelle est la justification parfois de ces hausses intempestives", dit-il.

"94 % des entreprises n'arrivent à pas trouver le bon candidat" quand elles recrutent

Les chefs d’entreprise font aussi face à des problèmes de recrutement : "ll y a _la moitié des entreprises qui cherchent à recruter_. 94 % d'entre elles n'arrivent pas à trouver le bon candidat", indique-t-il. Et cela malgré des conditions de travail favorables et l’assurance d’un CDI. La première cause évoquée par les dirigeants interrogés est l'absence de candidat pour 74% d'entre eux, devant le manque de compétences (47%). "La relation au travail est quelque part différente de ce qu'elle était auparavant. Et ça, c'est très nouveau", analyse le dirigeant. Pourtant, "près de 60 %" des entreprises ont accordé des augmentations de salaire individuelles et collectives. "Si vous n’augmentez pas les effectifs, ils s’en vont ou vous vous les faites siphonner par la concurrence", a-t-il expliqué.

Face aux difficultés de recrutement, François Asselin juge le système français d'assurance-chômage "perfectible". Il "n'est pas assez efficace", a-t-il déploré mardi, cinq jours après l'annonce par le président Emmanuel Macron du lancement "dès cet été" d'une nouvelle réforme de l'assurance-chômage.

"Le meilleur système assurantiel en terme de chômage, c'est celui qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel mais qui en même temps le raccroche au marché de l'emploi", estime-t-il.

Note d'espoir également, le projet de loi sur le pouvoir d’achat discuté actuellement à l’Assemblée nationale pérennise la prime Macron. S'il est adopté, le montant maximal de l'aide à verser passera de 1.000 à 6.000 euros (6.000 euros défiscalisés pour les salariés gagnant moins de trois fois le Smic). "L’année dernière, 40 % des entreprises parmi les PME les ont distribuées pour un montant moyen de 576 €. Ca a plutôt bien fonctionné", a conclu François Asselin.

Le sondage de la CPME a été réalisé sur la base de 2.362 réponses de dirigeants de TPE et PME à un questionnaire en ligne réalisé entre le 16 juin et le 12 juillet.