Inflation : 87% des Français font plus attention à leur budget en cette rentrée, selon un sondage

En cette rentrée, 87% des Français font plus attention à leurs dépenses qu’il y a quelques mois, notamment les plus modestes, d'après un sondage Odoxa pour France Bleu*. Près de la moitié des catégories les plus modestes font même "beaucoup plus" attention en cette période d'inflation. Cela touche aussi les catégories les plus aisées (82% des foyers gagnant 3.500 euros et plus). Modifier son régime alimentaire, renoncer aux loisirs ou aux vêtements : les Français rognent sur de nombreuses activités pour faire des économies. Découvrez en détail les résultats de notre sondage.

Moins de loisirs, moins de déplacements en voiture

Près de la moitié des Français ont beaucoup réduit leurs dépenses de biens de consommation courante. De nombreux Français renoncent par exemple à acheter des vêtements (83%, dont 49% qui ont beaucoup réduit ces achats, soit 9 points de plus qu’en 2022) et les dépenses de loisirs (80% dont 46% "beaucoup", soit 4 points de plus). Selon le sondage, 34% ont baissé le chauffage, 33% diminué les déplacements en voiture. Et c’est dans le caddie que la différence se voit aussi : 29% ont réduit l’achat de produits domestiques ou ménagers (soit 12 points de plus qu’en 2022) et un sondé sur quatre déclare avoir baissé ses dépenses alimentaires, ce qui se traduit en changements dans l'assiette.

Pour préserver leur pouvoir d’achat face à la vie chère, plus de la moitié des Français (54%) font au moins ces cinq gestes parmi les dix recensés par France Bleu :

Comparer les prix au kilo des produits avant de les acheter

Lutter contre le gaspillage alimentaire (congélation, cuisiner les restes)

Réduire la consommation d’eau

Réduire la consommation d’énergie (étendoir plutôt que sèche-linge, régulateur de température, machines à 30 degrés…)

Limiter l’usage de la voiture pour économiser du carburant

Là encore, ce sont les foyers les plus modestes qui font le plus de gestes d’économie.

Les Français à la recherche de nouvelles pistes d'économie

Les Français sont également prêts à envisager d’autres pistes d’économie, en particulier sur les achats de seconde main, l’alimentation ou la renégociation de contrats (assurance, téléphone, internet…). La proportion de ceux qui renégocient leurs contrats pourrait passer de 33% à 86%.

En ce qui concerne le régime alimentaire, ceux qui ont revu leur manière de manger ou prévoient de le faire veulent surtout consommer moins de viande et de poisson ou ne veulent manger que du "fait maison" et privilégient les fruits et légumes de saison. Ainsi, la proportion de ceux qui ont décidé de manger moins ou moins cher pourrait passer de 29% à 79%.

Plus de 7 personnes sur 10 mangent moins de viande/et ou moins de poisson (74%) ou ne mangent plus rien entre les repas (68%). Environ 6 personnes sur 10 mangent davantage d’aliments nourrissants et peu coûteux, comme les pâtes et le riz, ou mangent moins à chaque repas (56%). Un tiers des sondés déclare aussi manger moins de fruits et légumes.

Enfin, certains déclarent même sauter ou être prêts à sauter des repas pour près d’un tiers (31%), notamment les CSP- et les foyers les plus modestes. Près de la moitié des personnes aux revenus les plus modestes (47%) et également des moins de 25 ans concernés (48%) sautent des repas, c’est 16 et 17 points de plus que la moyenne.

Méthodologie

*France Bleu a réalisé une grande consultation au printemps en partenariat avec Make.org "Comment s’adapter à l’augmentation du coût de la vie". Plus de 65.000 personnes y ont participé du 26 avril au 7 juin 2023. Avec les résultats de cette consultation , l’institut Odoxa a ensuite réalisé un sondage pour France Bleu, du 31 août au 1er septembre, sur un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.