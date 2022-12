Inflation : à Laval, une distribution de produits hygiéniques et alimentaires aux étudiants

Des kits hygiéniques ont été distribués aux étudiants en situation de précarité mercredi à Laval. Cette initiative a été mise en place pars trois associations : Dons en Nature, Dons Solidaire et La Croix Rouge. Une opération soutenue financièrement par la région Pays de La Loire. Cette aide intervient dans un climat économique tendu. Le coût de la vie étudiante a augmenté de 7,38 % par rapport à 2021 selon la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE).

Sur le comptoir, il y a les produits soigneusement emballés dans un petit paquet cadeau. Et derrière le comptoir, Jean Louis Pommier de la Croix-Rouge. "Chaque étudiant qui vient nous voir a le droit à son petit cadeau de Noël. On voit que ça leur fait vraiment plaisir" explique le bénévole.

"On est pas seuls"

Catherine est étudiante en médecine. La jeune femme vient de récupérer "du dentifrice, du savon et des protections pour les règles". Cette jeune fille vit dans une ancienne résidence étudiante du CROUS. Ses parents payent le loyer et pourtant elle peine à boucler ses fins de mois. "La vie devient un peu plus dure pour les étudiants. On n'a pas tous les moyens et ce genre d'initiative, c'est une bonne chose parce que déjà on voit qu'on n'est pas seuls, et ça nous permet de nous en sortir un petit peu" observe-t-elle.

Sept kilos de nourriture à la semaine

De son côté Grégoire est étudiant en ingénierie. Il n'a pas trop l'habitude de s'acheter des produits cosmétiques. Alors ce kit offert, ça lui donne le sourire. "C'est le meilleur cadeau de Noël de toute ma vie" ironise le garçon. Il y a de la mousse à raser et du shampoing, c'est très pratique".

À part ces kits hygiéniques, les étudiants en situation de précarité peuvent aussi faire leurs courses gratuitement sur la place du marché des étudiants. Ils ont le droit à sept kilos de nourriture par semaine.