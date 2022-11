Inflation : à Paris, le troc de jouets connait un succès grandissant à l'approche de Noël

Il y a la queue jusque devant la mairie du XVe arrondissement de Paris. Dès 9 heures, une quarantaine de personnes attendent de pouvoir entrer, tandis qu'à l'intérieur, elles sont des dizaines à remplir leurs sacs de jouets, de jeux de société, de peluches, disposées sur six grandes tables. C'est la 8e édition du Troc de Jouets de l'arrondissement, ce samedi 26 novembre 2022, et le succès ne se dément pas.

Une semaine plus tôt, ce sont près de 800 jouets et 250 livres qui ont été collectés dans les écoles du XVe ou apportés directement à la mairie. Sans aller jusqu'à la foire d'empoigne, on sent quand même une certaine précipitation à s'emparer du jeu qui fera le bonheur des enfants. "On a fait en sorte d'arriver en premier", reconnaît Agathe, qui est ingénieure.

Faire des économies sur les cadeaux

Cette maman de trois enfants en profite pour renouveler les coffres à jouets de ses trois enfants, à moindre prix : "C'est vrai qu'il y a un coût sur les jeux alors autant les réutiliser, pas besoin que ce soit neuf pour que les enfants en profitent et pour le portefeuille c'est un plus !" Cette année, comme tous les autres produits, les cadeaux de Noël vont coûter plus chers. En moyenne 6 % en plus, à cause de l'inflation, selon le cabinet spécialisé NPD ce jeudi .

Saadia est venue avec ses deux enfants sur les conseils de Séverine, samedi 26 novembre 2022, pour remplir son cabas de jouets au Troc de jouets de la mairie du XVe arrondissement. © Radio France - Théo Boscher

C'est pourquoi Fanny a anticipé les courses de Noël : "Ce sont des jeux qui ont un peu servi mais ça servira quand même pour les cadeaux de Noël alors je viens ici et je vais vite les cacher dans la cave de mes voisins en rentrant pour éviter que mes enfants ne les voient !" Certains jeux trouvés ici gratuitement coûtent entre 30 et 50 euros à l'achat en magasin.

"On s'en fiche de la valeur"

Après seulement une demi-heure, les tables sont un peu plus clairsemées. Christelle repart, elle, avec des petites voitures et des jeux d'éveil pour son fils de 13 mois et elle apprécie la démarche du troc. "Ce qui compte, c'est que les jouets déposés fassent des heureux et puis si je peux en trouver pour mon bébé, il s'en fiche de la valeur, il veut simplement l'interaction", insiste-t-elle.

Avant d'opérer un restockage des étals avec tous les jouets gardés en réserve pour la seconde vague de ce troc, Khedidja Taibi, chargée de communication à la mairie de Paris, se réjouit de l'engouement pour cette économie circulaire. "Cette notion d'échange et ce mode de consommation plaisent, même si on n'a pas un portefeuille modeste, note-t-elle. Il faut arrêter avec le neuf, même dans le vestimentaire, l'occasion fonctionne et ça fera du bien à la planète."

La mairie a récolté encore plus de dons que les années précédentes. Tellement qu'elle pourra redistribuer davantage de jouets à des associations qui viennent en aide à des familles défavorisées de la région, parmi tous ceux qui n'auront pas trouvé preneurs lors du troc.