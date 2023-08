Inflation alimentaire : le PDG de Carrefour observe "un phénomène massif de privation, de déconsommation"

Des rayons qui se vident beaucoup moins vite ces derniers mois, que ce soit pour l'alimentation, ou pour les produits d'hygiène essentiels. Voilà ce que remarque le PDG de Carrefour Alexandre Bompard dans ses magasins, dans la lignée des observations réalisées ces derniers mois, notamment à travers le Panier France Bleu. Ce mardi sur franceinfo, le patron du groupe de distribution a déploré : "On est en présence d'un phénomène massif de privation, de déconsommation, comme si l'essentiel n'était plus accessible", en raison de l'inflation. Les Français vivent un "tsunami de déconsommation", a alerté Alexandre Bompard. "Quand l'essentiel n'est plus accessible, quand on se prive de produits essentiels, il faut agir vite", estime-t-il, citant notamment les personnes qui se privent de produits d'hygiène de base .

Le PDG de Carrefour accuse les industriels et les grandes marques

"Les industriels, en dépit de la baisse des cours, ont décidé de ne pas renégocier", a accusé le PDG de Carrefour. "Ces baisses ont commencé pour certaines il y a 9 mois. Ils ont décidé de ne pas répercuter les baisses", a-t-il regretté. "Les industriels ont choisi de ne pas accompagner les baisses de cours de matières premières, en se disant 'au fond, la renégociation [des prix], elle aura lieu comme devait avoir lieu, en mars prochain'", juge le chef d'entreprise.

"Les Français ont compris que les industriels et les marques nationales n'étaient pas à leur côtés", a insisté Alexandre Bompard. Il a ainsi cité des rapports de l'Inspection des finances et de l'Insee qui "ont tous dit la même chose" : dans le contexte d'inflation qu'on connaît, "les grandes multinationales mondiales" n'ont ni "protégé" ni "reconstitué" leurs marges. Non, elles les ont "augmentées", a-t-il affirmé.

Les consommateurs préfèrent désormais les marques distributeur

Résultat : les consommateurs se détournent des grandes marques. Cet été, chez Carrefour, les clients ont ainsi en moyenne "enlevé sept produits de marque nationale" de leurs caddies et pris "cinq produits de marque distributeur" de plus, a affirmé Alexandre Bompard.

Il répond par ailleurs aux critiques de Jean-Philippe André, président de l’Association nationale des industries alimentaires (Ania), formulées un peu plus tôt également sur franceinfo. Le représentant des industriels a dit constater que "les baisses de prix structurelles ne sont pas encore répercutées chez tous les distributeurs." "C'est totalement faux", s'est indigné Alexandre Bompard.

Il rappelle ainsi que la grande distribution est un univers "ultra concurrentiel". "Notre métier, c'est d'avoir une politique volontariste de prix pour acquérir le plus grand nombre de clients", souligne-t-il. De ce fait, "quand le prix baisse, je peux vous dire que moi et mes petits camarades, on baisse immédiatement parce que c'est notre intérêt à nous aussi", a-t-il rappelé.

Alexandre Bompard veut un moratoire sur la limitation des promotions des produits d'hygiène

Comme d'autres distributeurs, Alexandre Bompard est contre la loi qui vise à limiter les promotions sur les produits non alimentaires, adoptée en mars au parlement. Cette mesure, la loi Descrozaille, vise à limiter les promotions sur les produits de droguerie, d'entretien et d'hygiène, comme les couches, le shampoing, la lessive ou encore les rasoirs : ils ne pourront plus faire l'objet de remises supérieures à 34%. La mesure doit entrer en vigueur au 1er mars 2024.

Le PDG de Carrefour demande ainsi au ministre de l'Économie Bruno Le Maire un moratoire d'un an sur cette loi. "Aujourd'hui, je peux vendre une lessive à 50% ou 60% de promotion", explique-t-il, mais "dès l'application de la loi Descrozaille, je serai obligé de me limiter à 34%", a-t-il déploré.

Pour le dirigeant de Carrefour, "cette loi-là, elle ne bénéficie qu'à trois grandes multinationales mondiales", à savoir "Procter et Gamble", "Henkel" et "Unilever". "Eux vont augmenter leurs marges" alors que "les Français, socialement, sont dans une situation qui est une situation de privation", a-t-il martelé.