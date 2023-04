Inflation : attention aux prix dans les magasins hard-discount, prévient l'UFC Que Choisir du Nord-Isère

+17,7% : voilà l'inflation en mars du panier France Bleu (37 produits alimentaires et d'hygiène du quotidien). Concrètement, cela veut dire que ces produits coûtent aujourd'hui 106 euros, contre 91 il y a un an. Et en Isère, c'est même un peu plus cher qu'ailleurs : 4% de plus que la moyenne nationale. Alors comment s'en sortir ? "Il faut comparer les prix", assène le président de l'UFC Que Choisir du Nord-Isère, Bertrand Malterre.

Le militant n'est pas très convaincu par les "paniers anti-inflation" mis en place par certaines grandes surfaces. "Ces paniers ne représentent pas forcément les produits de première nécessité, on va par exemple retrouver des alcools dans ces paniers qui ne sont clairement pas de première nécessité" explique Bertrand Malterre.

Les magasins de hard-discount ? Pas forcément des bonnes affaires...

"Il n'est pas certain que les magasins hard-discount soient les mieux placés, car on a pu constater que le hard-discount fait partie des plus fortes augmentations pour les produits de marque", note également Bertrand Malterre. "Donc la seule chose qui est certaine, c'est la comparaison des prix."

Chaque mois, le Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, vous permet de consulter les prix de 37 produits du quotidien dans votre département. En mars, son prix moyen était de 106,25 euros, soit un euros de plus qu'en février. Les marques nationales sont en forte hausse.

