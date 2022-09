Inflation : certains clubs ne font pas le plein au Forum des associations de Fonsorbes

L'essence, l'alimentation, les produits de consommation augmentent et le pouvoir d'achat des familles baisse. Les foyers les moins aisés font donc attention à leur budget, y compris quand il s'agit des activités sportives et culturelles des enfants.

Karaté, peinture, ou danse : c'est de saison en cette rentrée, les forums d'associations se sont tenus un peu partout ce week-end. Mais avec l'inflation, la hausse des prix de l'essence, de la nourriture, les parents comparent les prix et réfléchissent à deux fois avant d'inscrire leurs enfants en club.

Les prix de la consommation ont augmenté de 5,8% sur un an en août 2022, selon les chiffres de l'Insee. Au Forum des associations de Fonsorbes, à l'ouest de Toulouse, certains clubs peinent à recruter. En revanche, les cours de tir à l'arc ont été pris d'assaut. Pour Tony, l'animateur, il y a une raison simple, "la licence et l'initiation ne sont pas chers", répond-il. 168 euros l'année pour les enfants, et c'est vrai que comparé à l'équitation par exemple, c'est très économique.

Des familles prêtes à faire des sacrifices

Christian, le président de l'association de ferme équestre, derrière son stand à quelques mètres, est déçu : "Si 100 personnes se sont arrêtées, on compte seulement trois inscriptions. C'est très peu par rapport aux années précédentes." Pourtant le club a fait des efforts et baissé ses prix. Maryline, accompagnée de ses trois enfants, arpente les allées en scrutant les tarifs. "Par exemple, le cirque à 280 euros l'année, ce n'est pas possible, tranche-t-elle. On doit limiter en fonction des prix et puis on fait l'impasse sur les sorties, les vacances pour qu'ils puissent quand même pratiquer le sport qu'ils aiment."

Une aide de l'état, de 50 euros par enfant existe : c'est le Pass'Sport. Les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire notamment, y ont droit.