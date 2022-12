Inflation : comment s'en sortir ? Les conseils de l'UFC Que Choisir en Isère

À l'occasion du lancement du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ, ce lundi 05 décembre, on se penche sur les manières d'alléger un peu la facture en caisse. "Il faut être très vigilant" face aux promotions trop alléchantes, prévient l'invité de France Bleu Isère, Betrand Malterre, président de l'UFC Que Choisir dans le Nord-Isère.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : L'inflation de notre panier France atteint 14 % en moyenne. Mais ce n'est pas uniforme. Comment vous, association de consommateurs, tentez de démêler tout cela ?

Betrand Malterre : On a des indicateurs au niveau national, mais qui sont aussi valables au niveau local. Pour le mois de novembre, on a calculé une hausse globale - tout compris, de l'alimentaire aux produits de première nécessité et équipement de la maison - de 5,9% par rapport à novembre 2021. Mais il faut quand même noter que l'alimentaire subit une hausse de 13 %, les produits d'hygiène-beauté de 13% également. Sans parler des carburants ou de l'énergie, +18% pour le gasoil et +19% pour l'électricité.

Que conseillez-vous aux consommateurs ? Sur votre site, vous dites "dépenser moins et autrement, c'est possible". Comment ? Vous appelez à changer les modes de consommation...

Ce qu'on peut constater déjà, c'est que les Isérois et les Français ont d'ores et déjà changé leurs habitudes de dépenser, de consommer. Ça passe, d'une part, par un report des dépenses, toutes celles qui ne sont pas absolument nécessaires sont reportées. Et on constate aussi une forte réduction des achats bio et des achats locaux qui sont considérés bien souvent comme plus onéreux. On a aussi une augmentation très très forte des achats de seconde main avec une explosion sur le marché de l'occasion, que ça soit sur Internet ou chez les vendeurs locaux. Et ça marche aussi pour les cadeaux de Noël et les jouets pour les enfants en cette fin d'année.

Et puis vous appelez aussi à être vigilant face à des promos un peu trop alléchantes ?

Oui, effectivement, il faut se méfier. Certains commerçants mettent en avant des promotions sur des catégories d'articles en mettant en avant, par exemple, des fruits et légumes à 1€. Mais en réalité, à la caisse, le consommateur achetait l'article au vrai prix et la différence était reversé sur la carte de fidélité. Encore faut-il avoir la carte de fidélité... Sauf que c'était marqué en tout petit, donc il faut être très vigilant, comme d'habitude sur les très petits caractères en bas de ces publicités.

Les boucliers tarifaires du gouvernement ont déjà baissé et vont peu à peu disparaître. Vous craignez, j'imagine, des hausses plus importantes encore à venir ?

Notamment sur les prix de l'énergie, il va falloir être très vigilant dès le début 2023, on sait que l'on subira de fortes hausses au niveau de l'électricité et du gaz, un peu aussi sur les tarifs réglementés. Et le bouclier tarifaire, de toute manière, est amené à disparaître au niveau des carburants.

Jamais, ces dernières années, les tarifs des péages n'ont connu une telle hausse © Visactu

Dernière hausse en date, les péages des autoroutes, qui vont augmenter de presque 5% en février. Comprenez-vous cette hausse en tant qu'association de consommateurs ? Les prix du fioul, notamment, sont montés en flèche.

Il est clair que les prix des sociétés d'autoroutes ne vont pas dans le bon sens et elles pratiquent des augmentations qui ne sont pas franchement comprises et qui devront être analysées par la suite.

J'imagine que la période pour vous est riche en études, sur le terrain notamment, vous êtes bien occupés ?

En ce moment, on est sollicités effectivement sur des enquêtes de terrain. Il y a une enquête en cours qui, pour l'instant reste confidentielle, axée justement sur les prix à la consommation dans certains secteurs. Et on en a fait une très récemment sur les magasins de hard discount, elle sera publié début 2023.