Inflation, crise sanitaire... Inquiets, les touristes adaptent leur vacances

"Avec un litre d'essence à plus de deux euros, impossible d'aller plus loin" s'exclame Hervé, qui a troqué son habituel séjour à Madrid contre une semaine à La Rochelle. Pour de nombreux vacanciers, ce départ a un léger goût amer... Le goût de l'inflation qui les empêche de profiter autant qu'ils l'auraient voulu : "Si j'avais pu faire autrement, je n'aurais pas choisi Chatelaillon, c'est clair" confirme Alexandra. "Mais entre le prix de l'essence, celui du péage... Même la maison qu'on loue d'habitude, on a du y renoncer, tellement le loyer s'est envolé". Elle qui pensait descendre trois semaines avec sa mère et ses deux filles, elle a du revoir ses ambitions à la baisse : "Ce sera une semaine, en camping. Quand on a travaillé toute l'année, ça fait un peu mal".

Des activités adaptées

Cette année, beaucoup ont opté pour l'île de Ré : "On a pris les vélos avec nous, comme ça on pose la voiture le premier jour et pas besoin de la reprendre avant le départ" explique Amélie, qui a trouvé une location pour quinze jours avec ses deux enfants. "Vu qu'on a opté pour le confort de la maison, il va falloir faire des économies ailleurs : j'ai pris un sac avec le maximum de nourriture, et on va surement faire moins de restaurants que les années précédentes".

Le retour du covid ?

Si l'inflation reste la principale préoccupation des vacanciers en ce début d'été, il reste quand même quelques peurs liées à la reprise de l'épidémie de covid : "on aurait adoré partir en avion, dans un séjour all-inclusive avec plein de monde" raconte Mariane, masque sur le nez. "Mais dans ces conditions.... On a préféré prendre une location juste en famille, pour éviter de croiser trop de monde. On y quand même à la plage, et en ballade... Mais entre nous !"

Conséquence, les réservations ont explosé pour ce mois de juillet, par peur d'être bloqués d'ici quelques semaines. Soit par l'augmentation des prix - l'inflation devrait continuer de grimper jusqu'à atteindre les 7% à l'automne - soit par le retour de contraintes sanitaires.