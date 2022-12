Inflation : dans cet hypermarché de Lunéville, les ventes des jouets de Noël reculent

Noël arrive dans cinq jours, et pourtant les rayons jouets de cet hypermarché de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, sont désertés. Et pour cause : à l'heure où le pouvoir d'achat des Lorrains est en berne, les consommateurs ont privilégié les offres promotionnelles du mois de novembre pour faire leurs cadeaux. "La grosse période c'est fin novembre, début décembre où on a un pic des ventes", rapporte Llyod Wagner, responsable du rayon jouets dans la grande surface.

-7% de ventes

Mais cette année, les achats de jouets de Noël sont en baisse. "Un recul de 7% par rapport à 2021", confirme le cadre. Un phénomène lié directement à l'inflation : les prix des jouets ont augmenté entre 10 et 15%. "Cela a bien pris dix euros par rapport à l'année dernière", note Adeline, à la recherche des derniers cadeaux pour ses neveux. "On est obligé de regarder les étiquettes", poursuit Viviane. Cette grand-mère a finalement opté pour la poupée la moins cher du magasin.

Les jouets fabriqués en Asie sont ceux qui ont le plus augmenté en raison de la hausse des coûts de transports.