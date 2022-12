Inflation : dans la Marne, des retraités sont obligés de "sauter un repas sur deux" alarme la CGT

Les retraités se mobilisent pour leur pouvoir d'achat. A l'appel d'une intersyndicale, ils sont appelés à déposer des motions dans les MEDEF et les préfectures ce mardi, notamment à Reims et à Charleville-Mézières. Ces motions indiquent qu'ils ont "besoin de rattraper" leur pouvoir d'achat, déclare sur France Bleu Champagne-Ardenne le secrétaire général de la CGT Retraités dans la Marne, qui assure qu'ils ont "deux mois et demi de retard de pensions sur dix ans".

Les pensions de retraites ont augmenté ces derniers mois, mais face à l'inflation, "ce n'est pas suffisant", alerte Jean-Claude Boulben. "Aujourd'hui il y a des gens qui font un repas sur deux, ce qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années", lance-t-il. Il voit "énormément" de retraités basculer dans la précarité.

Les retraités soutiennent les opposants à la réforme des retraites

Lui-même retraité de l'industrie, Jean-Claude Boulben dit subit cette perte de pouvoir d'achat. "Au quotidien, je fais beaucoup plus attention. Le cinéma, j'y vais moins souvent. Les sorties restaurant, on les évite. Les vacances, on les réduit, on reste chez soi, devant la télé. Même recevoir de la famille, on le fait moins." Et selon lui, la situation risque d'empirer dans les années à venir, c'est la raison pour laquelle il soutient pleinement le mouvement d'opposition au projet de réforme des retraites.

"On est tout autant concernés, affirme le secrétaire général de la CGT Retraités dans la Marne. Nous, on a défendu notre retraite. Mais on est parties prenantes de ce que font les actifs, qui sont les retraités de demain". Il milite ainsi pour un SMIC à 2 000 euros, de façon à obtenir, au moment de la retraite, une pension qui s'élève à 1500-1600 euros minimum.