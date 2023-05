Inflation : dans la Somme, le panier France Bleu a augmenté de plus de 18 % en un an

Dans la Somme, le panier France Bleu, comptabilisant 37 produits du quotidien, alimentaires et d'hygiène, coûtait au mois d'avril 107,2 euros, soit une augmentation de plus de 18 % en un an. Une inflation plus élevée que celle au niveau national, qui atteint 17,6 % en un an. A l'échelle du pays, le panier moyen des Français reste cependant légèrement plus cher qu'en Picardie, estimé à 108,28 euros.

Dans l'Oise, le panier France Bleu coûte 106,44 euros en moyenne en avril, quasiment comme dans l'Aisne, où le ticket de caisse affiche 166,22 euros. Dans ces départements, les prix des produits du quotidien ont respectivement augmenté de 18,36 % et 18,16 %.

Le sucre est le produit qui a le plus augmenté en un an au mois d'avril en France, avec une hausse des prix de 40,31 % e, moyenne. C'est aussi le cas en Picardie, avec une inflation du sucre qui atteint presque 40 % dans l'Oise.

L'inflation du panier moyen des Français reste stable entre les mois de mars et avril. Les prix des marques nationales ont en revanche augmenté deux fois plus que ceux des produits premiers prix ou marques distributeurs.