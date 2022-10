Inflation : des jouets plus chers à Noël mais la "hausse sera mesurée" assure le patron de King Jouets

Des jouets plus chers à Noël, oui, mais de façon "mesurée" assure le patron de l'entreprise iséroise King Jouets, Philippe Gueydon. L'inflation aura forcément des répercussions sur le prix des jouets vendus cet hiver, explique-t-il, à cause de la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et du transport. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Isère ce vendredi.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Est-ce qu'on prépare déjà Noël dans les magasins King Jouets ?

Philippe Gueydon : Oui, c'est dans deux mois, mais on est d'ores et déjà dans la dernière ligne droite. On fait d'ailleurs des opérations commerciales pour préparer Noël chez King Jouets, avec la mise en route de tout ce qui concerne les opérations liées à Noël.

Les années précédentes, il y avait des risques de pénurie. Cette année, c'est plus la question du prix qui se pose. Est-ce que vous, l'inflation vous touche et est-ce que tout simplement les jouets risquent de coûter plus cher cette année ?

Comme dans l'ensemble des secteurs, le jouet est impacté par l'inflation, que ça soit des matières premières, de l'énergie et du transport. Aujourd'hui, l'estimation sur l'ensemble de la filière, c'est une inflation autour de 6%. C'est à la fois beaucoup et c'est pour autant le taux moyen que l'Insee donne aujourd'hui sur cette évolution d'inflation. Et quand on prend les produits de grande consommation, et les jouets font partie des produits de consommation, on est plutôt sur du +9. Dans l'alimentaire, on parle même d'inflation à deux chiffres, donc on va dire dans le jouet, on est quand même dans une inflation mesurée avec cette hausse de 6% qui est attendue pour le prix des jouets de Noël prochain.

Concrètement, vous êtes obligé de répercuter cette inflation sur les prix des jouets ?

Si on appliquait l'ensemble des coûts que l'on subit, que les fabricants subissent, que les commerçants comme King Jouets subissent, on serait sur un niveau d'inflation bien supérieur, là aussi probablement supérieur à deux chiffres. Donc il faut quand même que l'on reste sur des niveaux de prix atteignables pour les portemonnaies des ménages. Donc on répercute une partie de ces coûts au travers de nos prix de vente et notamment de ce qui figurera dans les catalogues qui sortiront dans une semaine.

Est-ce qu'à cause de ces hausses de prix, vous avez peur que les gens achètent moins de jouets cette année ?

Le marché du jouet a toujours été un marché résilient dans les périodes de difficultés économiques. Là où les gens doivent un peu serrer le porte-monnaie, ce n'est pas a priori sur les dépenses de Noël et a fortiori pas sur les dépenses de l'enfant. On n'est pas trop inquiet, le marché se porte correctement. Et aujourd'hui, nos perspectives pour l'avenir, ce n'est pas qu'il y ait de recul au niveau du marché. On est assez persuadé que les enfants trouveront au pied du sapin ce qu'ils sont en droit d'attendre.

Pour finir, vous avez évoqué l'énergie tout à l'heure. Est-ce que ça a un impact pour vous ? Est ce que vous avez mis en place des mesures dans vos magasins pour limiter les coûts ?

On se doit effectivement maintenant de faire des économies de consommation. Donc en magasin, je suis par exemple passer dans la zone d'Echirolles ce matin où l'on a un magasin et quasiment toutes les enseignes étaient éteintes, ce qui n'était pas le cas il y a trois ou quatre ans en arrière, dont celle de King Jouets. Donc déjà sur les enseignes, on va être très limitatif. On doit aussi jouer le jeu en terme de température, ce qu'on demande aux particuliers, on va l'appliquer dans nos magasins. On va jouer le jeu aussi sur la manière de recharger les chariots élévateurs dans les points de vente, on va les recharger plutôt sur les heures creuses. Le gouvernement est parti pour imposer une baisse de 10% mais on va tout faire pour aller au-delà de cet objectif.