Inflation : Distribution gratuite de fournitures scolaires à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Le local de l'école Louis Aragon de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a des airs de rayons de supermarché, les prix en moins. Cahiers, classeurs, feuilles, trousses, et autres stylos... Tout est gratuit. La mairie organise une distribution, sans condition, ce lundi 28 et mardi 29 août pour les 289 élèves du collège Van Gogh. Une économie non négligeable quand on sait que les fournitures scolaires ont augmenté de 10% en un an selon l'association de consommateurs " UFC Que Choisir ".

"C'est une centaine d'euros qu'on économise"

Ce sont les élèves de 6ème, puis de 5ème qui sont venus récupérer les fournitures ce lundi 28 aout, avant le passage des 4ème et des 3ème le lendemain, mardi 29 aout. "Tous les cahiers pour les mathématiques, le Français, toutes les matières, les cahiers de brouillon, les classeurs...", énumère Laurine, 12 ans, devant un cabas chargé d'une vingtaine d'articles. Sa mère, Adeline, n'a rien déboursé : "On est sur une centaine d'euros en moins, qu'on économise sur l'année."

Un constat partagé par une grande majorité de parents d'élèves, comme Christophe, père de quatre filles, toutes scolarisées, dont l'une en 3eme. "Cela fait entre 400 à 600 euros facile, et j'ai vu la différence au niveau des prix, on a pris pas mal", décrit-il face aux rayons de feuilles et cahiers. A ses côté, l'adjoint à la mairie en charge des affaires scolaires acquiesce. "Cela reste un coup de pouce non négligeable", se félicite Nicolas Barthélémy, nous commandons en gros, en amont, ce qui permet d'avoir des tarifs attractifs, contrairement aux parents qui achètent dans les supermarchés."

Rapporté à un élève, cela représente aux alentours de 29 euros pour un coût total de 8.444 euros dans le budget. En parallèle, 20.520 euros sont alloués aux fournitures scolaires des écoles maternelles et primaires de la commune. Un dispositif qui se répète depuis maintenant 40 ans à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.