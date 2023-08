Inflation : en Bretagne, les prix se stabilisent pour le deuxième mois consécutif

L'inflation se stabilise, voire elle ralentit au mois de juillet. Cela ne veut pas dire pour autant que les prix baissent, mais le pic d'inflation que nous avons connu entre avril et mars 2023 est désormais derrière nous. L'inflation de notre panier est désormais de 14,4%, soit 1,6 point d'inflation en moins sur un mois, et cela concerne tous les types de produits.

Un ralentissement qui concerne tous les départements et presque tous les produits à une exception près. Le sucre premier prix atteint un nouveau record. Son prix a augmenté de 55% sur un an. Avec cette hausse, ce sont aussi les prix des produits à base de sucre de notre panier qui augmentent : l'inflation des biscuits chocolatés et de la pâte à tartiner remonte sur un mois.

Un panier moins cher dans les départements bretons

Au niveau national, le panier France Bleu s'élève en moyenne à 109,83 euros. C'est moins dans les départements bretons. Ci-dessous, une infographie des dix produits qui ont le plus augmenté en un an selon les endroits.

Dans le Finistère, comme au niveau national, le Panier France Bleu augmente de deux centimes en un mois. Il est de 107,3 euros en juillet. Les trois produits qui connaissent la plus forte inflation sur un an dans l'extrême ouest breton sont :

1 paquet d'1 kg de sucre (premier prix) : +55,3% 1 pot de coulis de tomate (marque nationale) : +24,45% 1 paquet de céréales (premier prix) : +21,58%

Dans le Morbihan, le total du panier est de 108,07 euros ce qui représente une inflation de 13,88% sur un an. Les trois produits qui connaissent la plus forte inflation sur un an chez les Morbihannais sont :

1 paquet d'1 kg de sucre (premier prix) : +53,93% 1 pot de coulis de tomate (marque nationale) : +23,62% 1 pack de 12 rouleaux de papier toilette (premier prix) : +21,04%

Dans les Côtes-d'Armor, le prix du panier s'élève à 106,75 euros. Deux centimes de plus là aussi entre juin 2023 et juillet 2023. Chez les Costarmoricains, l'inflation est de 14,75% sur un an, soit une baisse de -1,54 point en un mois.

Les trois produits qui connaissent la plus forte inflation sur un an sont :

1 paquet d'1 kg de sucre (premier prix) : +56,82% 1 pot de coulis de tomate (marque nationale) : +24,22% 1 paquet de 500g de riz (marque distributeur) : +23,24%

En Ille-et-Vilaine, le montant du panier est de 105,88 euros. C'est dans le département de l'est breton que le panier France Bleu est le moins cher. Les trois produits du panier qui connaissent la plus forte inflation sur un an dans ce département :