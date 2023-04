Inflation : en Dordogne, le panier France Bleu a augmenté de 17% en un an

17,38% d'augmentation en un an. Chaque mois, France Bleu fait les courses pour vous et compare l'évolution des prix de 37 produits alimentaires et d'hygiène du quotidien : de la farine, du sucre, du beurre, des yaourts... En Dordogne, le panier France Bleu a augmenté de 17,38% entre mars 2022 et mars 2023.

103,38 euros

En mars, le panier des Périgourdins s'élève à 103,38 euros. C'est trois euros de moins environ qu'au niveau national, où les prix sont en moyenne 2,7% plus élevés. Les cinq produits du panier qui ont le plus augmenté au niveau national ces derniers mois sont le sucre premier prix (+56%), la farine premier prix (+37%), la viande hachée surgelée (+30%), le riz (+28%) et le papier-toilette premier prix (+28%).

"Ce qui a énormément augmenté aussi c'est le poisson frais. Par exemple du cabillaud à 19 euros le kilo ça me semble ahurissant ! La viande, je n'en prend plus", explique Michelle, venue faire ses courses au Leclerc de Saint-Astier. Interrogé sur les hausses des prix, Alexandre Mur, le PDG du Leclerc, confirme. Même si la viande et le poisson ne sont pas dans le panier France Bleu, ce sont bien les deux produits qui ont le plus souffert de l'inflation ces derniers mois explique-t-il.

Marques distributeurs

Et comme il y a aussi le café, les pâtes, les yaourts, et globalement toutes les catégories de produits, les clients se tournent de plus en plus vers les marques distributeurs. "4 produits sur 10 qui passent en caisse dans notre magasin est un produit de marque distributeur. et ça continue de progresser", ajoute Alexandre Mur.

Selon lui, il faut s'attendre à de nouvelles hausses en avril, car les supermarchés vont appliquer les nouvelles grilles tarifaires négociées entre les industriels et les distributeurs.