Inflation : en Mayenne, les artisans paient très cher la facture de leurs matières premières

L'inflation devrait atteindre 7% en ce début de l'année 2023. La hausse des prix touche toutes les couches de la population, à commencer par les artisans. Leurs factures d'énergie mais aussi de matières premières augmentent considérablement, comme le constate Philippe Joufflineau, menuisier et dirigeant de la société AD2M à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Dix-huit semaines de délai au lieu de six

Depuis le début de l'année 2022, le prix des matières premières, comme le verre, a augmenté de 50%. "Je prends l'exemple d'un chantier à Laval, où j'ai quand même pratiquement 15 000 € de produits verriers. Je sais que j'ai pris 70 % depuis qu'on l'a chiffré."

L'artisan a donc dû s'organiser. "Au lieu de passer plusieurs commandes, j'ai tout passé le plus tôt possible dès que j'ai pu arrêter toutes mes côtes. J'ai fait livrer un maximum pour éviter de me prendre plus 20-30 % dans l'année parce qu'on ne peut pas répercuter le prix au client quand le devis est fait."

Autre fléau qui touche les artisans : le délai de livraisons de ces matières premières. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, justifie Philippe Joufflineau. "Il y a beaucoup d'aluminium qui venait d'Ukraine. On a été impacté et les fournisseurs ont aussi limité les livraisons en fonction de notre chiffre d'affaires. On est passé de six semaines de délai à dix-huit semaines."

Pour venir en aides aux artisans, le gouvernement a décidé qu'aucune TPE (très petite entreprise) ne paierait plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne cette année.