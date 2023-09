Inflation : en un an, il y a eu 5.700 nouveaux inscrits au Secours Populaire de Roubaix

Face à l'inflation, les associations qui aident les plus précaires sont en difficulté. À Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France où près de 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le Secours Populaire de Roubaix a accueilli 5.700 bénéficiaires de plus en un an, soit une hausse de 15%. Pour faire face, la structure doit organiser des collectes d'urgence, comme ce mercredi, place de la liberté à Roubaix.

ⓘ Publicité

"On essaye de tenir, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas!"

Avec désormais 30.000 bénéficiaires au total, l'association roubaisienne a du mal a remplir les paniers. Pour faire face, ces collectes d'urgence sont nécessaires, explique Nora Chiheb, la responsable du Secours Populaire de Roubaix : "Notre association, c'est l'accueil inconditionnel. On ne peut pas refuser d'aider une personne, donc on réduit les colis. On partage, pour donner encore un peu tout à tout le monde. Pour combler, on organise des collectes d'urgence. On tient grâce à ce genre d'action, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas!"

Cette hausse de 15% de la demande sur un an met l'association en difficulté, mais ce n'est pas le seul facteur. Comme une entreprise, le Secours populaire de Roubaix voit ses charges augmenter. "On a des surcoûts au niveau de l'énergie. Pour cette année, on compte 50.000 euros de plus pour faire fonctionner nos chambres froides pour le surgelé. L'essence aussi, puisque l'on a des problèmes d'approvisionnement. Nos donateurs optimisent, et on doit faire plus de trajets pour assurer nos ramasses," explique Fabrice Belin, secrétaire général du Secours populaire de Roubaix.

Une autre collecte organisée, et des aides attendues

Vendredi 22 septembre, le Secours Populaire de Roubaix organise quatre collectes dans quatre supermarchés différents, de 9h à 19h : Leclerc à Roubaix et Wattrelos, Auchan à Roncq et Leers. Des denrées alimentaires, des pièces, et produits d'hygiène sont attendus. Les dons en ligne sont aussi très utiles, ainsi que les bénévoles supplémentaires.

La ville de Roubaix a été sollicitée pour augmenter les subventions, un rendez-vous est prévu. Le département du Nord a accepté de réactiver les colis de produits locaux, ce dispositif avait été mis en place pour aider pendant la crise Covid. Plus de 800 colis alimentaires seront débloqués en novembre, avec des légumes, des œufs, du fromage.

L'État a également annoncé une aide de 6 millions d'euros pour le Secours Populaire, sur le plan national.