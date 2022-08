Inflation et grande distribution : "le consommateur est de plus en plus réceptif à la promotion"

Des promotions et des prix bas. C'est la promesse des enseignes de la grande distribution en cette rentrée scolaire 2022 placée sous le signe de l'inflation. "Elle fait peser des menaces sur la consommation, donc les enseignes sont dans un activisme débridé autour de la lutte contre l'inflation et pour le pouvoir d'achat", explique ce lundi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire Oliviers Dauvers, journaliste spécialiste de la grande distribution.

"Les promos représentent 20% de nos achats"

"Il y a trois comportements qu'on peut constater", détaille-t-il. "Le premier, c'est qu'on modifie nos lieux d'achat, les enseignes qui gagnent le plus en ce moment, ce sont celles qui ont la meilleure "image prix", celui chez qui vous pensez que vous allez faire le plus d'économies. Ensuite, on achète parfois en plus petite quantité un produit qu'on utilise un peu moins, comme le liquide vaisselle ou les cotons démaquillants. Et enfin, il y a la descente en gamme, un consommateur qui n'achetait que des grandes marques va avoir tendance aujourd'hui à plus acheter des marques de distributeurs, et celui qui achetait ces marques distributeurs va se tourner un peu plus vers les premiers prix."

"On est de plus en plus réceptif à la promotion", poursuit Olivier Dauvers. "Aujourd'hui, les promos représentent 20% de nos achats, c'est plus que l'an dernier (19%) donc ça prouve bien que les consommateurs regardent de plus en plus à la dépense pour essayer de faire des économies." Une recherche des prix bas qui peut parfois se faire aux dépens des producteurs. "Il ne faut pas faire trop d'angélisme. Si le consommateur gagne en bout de chaîne, ça met une pression de dingue sur tous ceux qui sont en amont du consommateur, c'est à dire le distributeur lui-même, parce qu'il est sous la pression du consommateur, l'industriel, qui est sous la pression du distributeur et du consommateur. Et en amont de ça, le paysan, le producteur, l'éleveur qui fait du lait qui lui, récupère la pression de tous."

Le consommateur-citoyen, un véritable paradoxe

"Le premier responsable de la situation, c'est le consommateur", enchaîne Oliviers Dauvers. "Nous sommes dans une espèce de paradoxe permanent puisque d'un côté, on est citoyen et on veut que le paysan à côté de chez soi travaille et vive dignement. Et puis, d'un autre côté, le samedi matin, on va tous faire nos courses chez Leclerc. On est pris dans cette bataille entre le consommateur et le citoyen alors que c'est le même individu. Mais le problème, c'est qu'il ne pense pas pareil et qu'au final, c'est souvent le consommateur qui gagne."