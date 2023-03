Inflation : face à la hausse des prix, les ménages français ont changé leurs habitudes de consommation

Entre décembre 2021 et décembre 2022, l’énergie dans le logement est le poste de consommation qui a enregistré la plus forte baisse en volume

Selon les derniers chiffres donnés par l'Insee, l'inflation atteint 6,2% de hausse en février sur un an. Selon l'institut statistique, fin 2022, dans un contexte de hausse quasi continue des prix tout au long de l’année, plus de deux tiers des ménages déclarent avoir changé leurs habitudes de consommation de ce fait.

Énergie et alimentaire en tête des réductions de dépenses

Les ménages français ont, selon cette note de conjoncture produite par l'Insee , pour 68% d'entre eux, rogné sur leurs dépenses du quotidien. Plus précisément, près d’un ménage sur deux (46 %) déclare avoir un peu changé ses habitudes de consommation à cause de l’inflation et environ un ménage sur cinq (22 %) déclare avoir beaucoup changé ses habitudes. Et c'est d'abord sur l'énergie qu'ils font des économies, en baissant le chauffage et en faisant attention à la consommation d'électricité.

Deuxième poste d'économies en raison de cette inflation galopante : l'alimentaire, pour plus de la moitié des ménages. Face à une inflation de plus de 16% sur un an, selon le panier France Bleu, calculé avec le cabinet Nilsen IQ. D'ailleurs, le gouvernement a lancé ce mercredi son "trimestre anti-inflation" dans les supermarchés . Viennent ensuite les réductions des dépenses pour les déplacements et les achats de vêtements.

Tous les milieux sociaux touchés par le phénomène

Ce sont les les jeunes qui se serrent le plus la ceinture : 77% des moins de 35 ans sont concernés, contre 49% des plus de 70 ans. S'il s'agit davantage de ménages jeunes, de moins de 35 ans, ou ayant des enfants, on retrouve ces ménages ayant changé leurs habitudes de consommation dans tous les milieux socio-professionnels. L’urbain comme le rural sont concernés, note aussi l'Insee, qui résume : "Les changements d’habitudes de consommation du fait de l’inflation semblent aussi avoir touché l’ensemble de l’échelle des niveaux de vie, même s’ils apparaissent plus marqués chez les ménages contraints financièrement".