Inflation : foie gras, dinde, bûche glacée : notre "Panier de Noël" a augmenté de 9,6% en un an

La dinde est le produit de fête qui a le plus augmenté en un an dans notre "Panier de Noël."

Avec l'inflation, un repas de Noël pour six personnes vous coûtera, cette année, dix euros de plus que l'an dernier. Dans le cadre du Panier France Bleu , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , nous avons composé un "Panier de Noël", avec treize produits nécessaires à un repas de fête traditionnel pour six personnes : du foie gras en conserve, du saumon fumé, la traditionnelle dinde et ses marrons accompagnés de pommes noisettes, une bouteille de champagne, une bûche glacée ou encore une boîte de chocolats. Le ticket de caisse de notre Panier de Noël affiche quasiment 117 euros. Il a augmenté de 10 euros en un an, soit une hausse de 9,6%.

Le ticket de caisse du "Panier de Noël" de France Bleu. © Radio France - Stéphanie Berlu

L'inflation du Panier de Noël plus forte à Paris et dans le Sud-Est, moins élevée dans l'ouest

Si le Panier de Noël affiche un prix moyen de 117 euros dans toute la France, son prix varie selon les départements. C'est dans les Hautes-Alpes qu'il a le plus augmenté (+11,5%) et en Mayenne que la hausse est la plus faible, sous les 8%. On retrouve une inflation accélérée à Paris (+10,5%), dans un large quart sud-est (région Lyonnaise et Provence-Alpes-Côte d'Azur), et à l'inverse, une inflation moindre dans le grand ouest, où les prix sont généralement plus faibles qu'ailleurs , en raison d'un maillage de grandes surfaces très concurrentielles, aux politiques de prix très agressives.

Les produits festifs flambent moins que les produits du quotidien

L'inflation de notre Panier de Noël affiche donc 9,6% sur un an. "On reste sur des augmentations très significatives, autour de 10% en moyenne, mais finalement assez alignées sur les évolutions récentes des produits alimentaires", note Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Mais surtout, ce panier de produits festifs a beaucoup moins augmenté que le "Panier France Bleu" et ses 37 produits de base, qui a subi une hausse de 14,43% en un an .

Si les produits festifs ont moins augmenté que les produits de base, c'est parce que les marges réalisés sur ces gammes plus chères sont plus confortables, donc les fabricants et distributeurs peuvent davantage les diminuer. "Peut-être que les distributeurs ont eu un peu plus de latitude pour rogner sur leurs marges", concède Emmanuel Cannes, "pour ne pas répercuter la hausse des coûts de production sur le prix payé par le consommateur." Exemple avec le Champagne, dont la bouteille a augmenté de 7,6% sur un an, soit moins que les autres produits. "Sur des produits de base, comme le riz ou le sucre, l'augmentation de la matière première va directement se répercuter sur le prix final au consommateur ", rappelle Emmanuel Cannes.

L'inflation des produits du panier de Noël dans votre département

Les trois produits qui ont vu leurs prix le plus augmenter en un an sont la dinde (+17%), le panettone (+13,1%) et la bûche glacée (+11,8%). Mais des écarts importants existent entre départements, là encore davantage que sur des produits de base comme les pâtes, les œufs, la farine ou le riz. Sur ces produits festifs, saisonniers, "les acteurs de la distribution vont pouvoir un petit peu plus jouer sur les prix à la hausse ou à la baisse', poursuit Emmanuel Cannes.

La dinde, victime du coût de l'alimentation animale et de la grippe aviaire

La dinde de 3 kilos, choisie pour notre repas de Noël, coûte cette année 18,14 euros. L'an dernier, elle coûtait 15,50 euros, soit presque trois euros de moins. Cette très forte hausse (+17%) s'explique par l'augmentation des prix de l'alimentation animale, principalement constituée de céréales, dont les cours ont flambé avec la guerre en Ukraine. Mais la grippe aviaire fait aussi flamber le prix des volailles, explique Emanuel Cannes. "Il y a une tension en termes d'approvisionnement qui se répercute directement sur le prix final au consommateur", résume l'expert.

Bûche glacée, pommes noisettes : les surgelés payent le prix du froid

La bûche glacée de marque pour six personnes coûte 9,53 euros en moyenne, et a augmenté de près de 12% en un an. Le prix des produits surgelés de notre panier de Noël subit l'explosion des coûts de l'énergie ** :** les pommes noisettes surgelées subissent un inflation de 10,4% sur un an, pendant que les noix de Saint-Jacques surgelées ont augmenté de 9,3% sur un an. "Finalement, on va retrouver le même phénomène sur les produits festifs que sur les autres surgelés, c'est-à-dire que le coût d'approvisionnement, et notamment la gestion du froid par les magasins, va avoir un impact significatif", explique Emmanuel Cannes.

Le prix du foie gras augmente plus dans les régions de production

Le prix du foie gras a beaucoup plus augmenté, en un an, dans ses régions de productions traditionnelles, notamment dans le Sud-Ouest. C'est dans le Tarn que la hausse est la plus élevée, (+15% en un an). Juste derrière, la Sarthe pourtant plus au nord, où le prix du foie gras augmente de 14,7 %. C'est par ailleurs le département où se situe le siège du groupe LDC, leader de la production de volaille . Le prix de ce produit augmente aussi davantage dans l'Est.

Cette hausse ciblée sur les régions d'élevage peut surprendre. "Ce n'est pas forcément intuitif, mais on pense que les magasins, à un niveau local, font la part belle aux produits locaux. Et comme ces productions locales ont été particulièrement touchées par la grippe aviaire, ça se répercute finalement davantage sur ces départements, qui s'approvisionnent habituellement plus en local que le reste de la France", explique Emmanuel Cannes. Avec les abattages liés à la grippe aviaire, "les enseignes ont probablement tendance à s'approvisionner non seulement en France, mais éventuellement à l'étranger", poursuit-il*. "A partir du moment où une partie du parc a été abattue, ca créée forcément une tension au niveau de l'offre",* explique l'expert. Et avec une demande qui reste toujours soutenue, il y a forcément un effet mécanique de hausse des prix, observe-t-il.

La méthodologie de notre Panier de Noël

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et visait à représenter le panier de courses d'un repas de Noël classique pour 6 personnes.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre 2022 par rapport à novembre 2021. L'inflation globale du panier de Noël correspond à la moyenne de l'inflation de chacune des catégories retenues. Forcément, ces catégories sont plus larges que le seul produit concerné (tous les foies gras de marques et pas seulement ceux de 180g ou bien les volailles pour la dinde par exemple). Les prix correspondent aux prix moyens des produits relevés par NielsenIQ sur les quinze premiers jours de novembre 2022.