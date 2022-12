Inflation : fromage, charcuterie, pommes de terre, notre "Panier raclette" a augmenté de 11% en un an

Quelle conséquence l'inflation a-t-elle sur le coût d'une raclette en famille ou entre amis ? À l'occasion de la journée internationale de la raclette, France Bleu vous dévoile ce mardi l'évolution du prix d'un "Panier raclette" type pour quatre personnes, dans le cadre de son opération "le Panier France Bleu" , en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ .

ⓘ Publicité

Selon les données récoltées par France Bleu, le prix moyen d'un panier de courses contenant de quoi organiser une raclette pour quatre personnes, et dont la composition est détaillée plus bas, est actuellement de 34,70 euros. Soit une augmentation de 11% (+3,50 euros) en un an.

Une hausse globale du panier notamment due à une augmentation des prix de la charcuterie (jambon blanc et bacon sont les plus touchés par l'inflation) et du fromage, les prix du vin ou des cornichons ayant eux moins augmenté, comme le montre l'infographie ci-dessous.

L'augmentation du prix du fromage à raclette est directement liée aux conditions climatiques : la chaleur et la sécheresse estivales ont rendu les pâturages moins verts, donc moins nourrissants pour les vaches. La production de lait a ainsi diminué, mais la demande restant élevée, les prix ont mécaniquement augmenté.

loading

L'inflation et le prix du panier détaillés par département

Cette hausse globale des prix du panier cache également des disparités départementales. Il existe ainsi des départements où les hausses sont très fortes, comme dans la Drôme ou les Hautes-Alpes, et des départements où elles sont plus faibles, comme dans l'Allier, en Corse, dans le Jura ou les Vosges.

loading

Ce que contient notre "Panier raclette"

Ce que contient le "Panier raclette". © Radio France - Stéphanie Berlu

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et visait à représenter le panier moyen d'une raclette pour quatre personnes en France.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre 2022 par rapport à novembre 2021.

L'inflation du panier raclette correspond à la moyenne de l'inflation de chacune des catégories retenues, exceptées celles des pommes de terre, non disponible. Les prix correspondent aux prix moyens des produits relevés par NielsenIQ sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022.