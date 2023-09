Inflation : hausse des tarifs de restauration scolaire de 9% dans les lycées du Grand Est

L'augmentation des tarifs de la restauration scolaire varie entre 38 et 57 euros par an selon les forfaits de demi pension.

C'est une hausse de plus en cette rentrée : dans les lycées du Grand Est, les tarifs de la restauration scolaire augmentent de 9%. La décision a été votée avant les grandes vacances. "Après 3 ans sans hausse, nous avons été alertés par les établissements parce qu'ils n'arrivaient plus à assurer la qualité", explique Christèle Willer, vice présidente de la région en charge du lycée durable et de l'éducation. "Il fallait augmenter les tarifs." L'exécutif souligne que la Région absorbe une partie de l'inflation, "plus de la moitié de la hausse", précise Christèle Willer.

Mais pour l'opposition, il aurait fallu aller plus loin. "On a les moyens en région de faire amortisseur de l'inflation", souligne Christophe Choserot du groupe centristes et territoires. "C'est d'ailleurs ce que beaucoup de maires font."

Une aide ciblée pour atteindre les familles qui ne bénéficient pas d'autres aides

Autre solution proposée par le groupe "centristes et territoires", mettre en place une tarification solidaire, qui favorise les familles qui ont les plus bas revenus. Soutenir les familles qui en ont besoin, c'est aussi la volonté de l'exécutif explique Christèle Willer. "Par la tarification sociale et solidaire, on atteint surtout les boursiers qui sont déjà aidés. Nous avons vraiment voulu aider une classe intermédiaire qui est touchée de plein fouet par l'inflation." Une aide de 80 centimes par repas a donc été mise en place pour toutes les familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, sauf les familles boursières. 41.000 élèves sont concernés.

La région Grand Est met en place dès cette rentrée une aide supplémentaire pour les familles : l'internat à un euro par mois pour tous les lycéens.