Pouvoir d'achat : "Il n'est pas question d'augmenter les impôts", assure Élisabeth Borne sur France Bleu

"Il n'est pas question" d'augmenter les impôts, a martelé la Première ministre ce mercredi sur France Bleu. Elisabeth Borne était l' invitée exceptionnelle de l’émission "Ma France" à midi. Alors que l'inflation s'établit à 4,3% en juillet selon l'Insee, et atteint même 6% sur un an pour les fournitures scolaires, selon le Panier France Bleu spécial rentrée , la cheffe du gouvernement a assuré que le gouvernement était "très attentif à ces enjeux de pouvoir d'achat".

"Avec l'inflation qu'on a connue ces derniers mois, c'est évidemment le premier sujet de préoccupation des Français", a-t-elle amis, rappelant que l'exécutif avait "supprimé la taxe d'habitation dans le précédent quinquennat et la redevance télé au début de ce quinquennat".

"On veut continuer à baisser les impôts"

"Je vois beaucoup de rumeurs selon lesquelles on voudrait augmenter des impôts. Il n'en est pas question. Ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, affirme la Première ministre, on veut continuer à baisser les impôts, en étant évidemment attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes".

Outre les impôts prélevés par l'État, "il y a des impôts des collectivités qui peuvent avoir la capacité de les augmenter en fonction de l'évolution de l'inflation", a toutefois admis Elisabeth Borne. La taxe foncière notamment augmente dans de nombreuses communes, Ensuite. "Ce sont des décisions des collectivités locales, donc je n'ai pas de doute qu'elles seront aussi attentives aux enjeux de pouvoir d'achat de nos concitoyens", a-t-elle ajouté.

"On a passé le pic de l'inflation"

Concernant le pouvoir d'achat des Français, Elisabeth Borne a aussi appelé à ce que "chacun prenne sa part" : "Vous savez que le gouvernement a mis en place un bouclier énergie qui va encore se poursuivre jusqu'à la fin de l'année pour l'électricité, où on prend en charge à peu près 40% de la facture d'électricité des ménages. Et il faut aussi que les employeurs, que les industriels, que les distributeurs prennent leur part aussi sur la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens".

Elle a tenu à rassurer les consommateurs : "On a passé le pic de l'inflation et on devrait donc revenir à des niveaux plus habituels dans les prochains mois".

Interrogée par un retraité à la pension modeste, la Première ministre a rappelé que "de nombreux retraités vont avoir dès le mois de septembre une revalorisation des plus petites pensions. C'est une des dimensions dont on a moins parlé dans la réforme des retraites, mais on a prévu d'augmenter la retraite minimum. On avait revalorisé le minimum vieillesse dans le précédent quinquennat de 100 euros par mois", a-t-elle aussi souligné.

Pas de nouvelles aides sur le carburant

Au sujet de la forte hausse des prix des carburants depuis le début de l'été, pas de nouvelles aides à l'horizon, a en revanche indiqué la Première ministre. "On n'a pas prévu de remettre en place de chèque carburant. Ç'a été 8 milliards d'euros de dépenses et il faut aussi qu'on puisse investir pour notamment accompagner la transition écologique, sortir de la dépendance aux énergies fossiles", a-t-elle justifié. Après un printemps d'accalmie, les prix du carburant à la pompe repartent à la hausse , conséquence des tensions sur le marché international de l'or noir. Selon les derniers relevés, il faut compter 1,83 euros le litre de gazole et 1,91 euros le litre de sans-plomb 95 E10 en moyenne.

"Il y a effectivement eu une augmentation des prix des carburants par rapport au début du mois de juillet", a concédé la cheffe du gouvernement, mais "on voit que les prix se stabilisent. Je voudrais rassurer ceux qui peuvent craindre de voir à nouveau flamber des prix. Dans les prochaines semaines, on ne s'attend pas à avoir une flambée des prix des carburants", a assuré Elisabeth Borne. D'autant qu'un "certain nombre de groupes pétroliers et de distributeurs qui se sont engagés, je pense notamment à Total Énergie, à maintenir les prix en dessous de 2 euros le litre ou à proposer des carburants à prix coûtant".

Là encore, la Première ministre "invite chacun les employeurs, les industriels, les distributeurs aussi, à aider nos compatriotes à passer ces moments d'inflation plus forte, en attendant qu'on retourne sur des niveaux plus habituels comme ceux qu'on connaissait ces dernières années".

Une rentrée scolaire plus coûteuse

Cette année, faire ses achats de fourniture scolaire coûtera plus cher aux parents. Selon le Panier France Bleu spécial rentrée , un panier type composé de 41 produits tels qu'un cartable, des stylos, des copies doubles ou une trousse coûte en moyenne 134,92 euros. C'est 7,59 euros de plus qu'en 2022, soit une augmentation de 6%.

Sur ce sujet, Elisabeth Borne a rappelé que l'allocation de rentrée scolaire avait été revalorisée de 5,6% par rapport à l'an dernier. "On a aussi demandé à la fois aux industriels, là encore, et à la grande distribution de faire un effort, d'être attentifs aux enjeux de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et un certain nombre de grands groupes, on peut citer Carrefour, on peut citer Franprix, Intermarché, ont proposé des offres pour la rentrée scolaire qui sont incluses dans leur panier anti-inflation, donc des prix contenus pour permettre à nos concitoyens de pouvoir acheter des fournitures dans des conditions raisonnables", a ajouté la Première ministre.

Une piste de travail du gouvernement : les achats groupés de fournitures scolaires, que certains maires ont mis en place. "Est-ce qu'on accompagne les communes ? Est-ce que l'Éducation nationale peut elle-même prendre l'initiative, en lien avec les collectivités, de faire ses achats groupés ? Je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer et sur lequel on va pouvoir travailler, peut-être dans les prochains mois pour la prochaine rentrée", s'avance la cheffe du gouvernement.

Interrogée sur la possibilité d'encadrer les prix des fournitures scolaires, proposition de la FCPE, Elisabeth Borne estime plutôt que "ce qui est important, et je peux vous assurer que les services de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes sont très mobilisés, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas des marges excessives, que les industriels prennent bien en compte les problèmes de pouvoir d'achat de nos concitoyens, et que les distributeurs le fassent aussi. Une enquête est en cours de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, dont on aura les résultats dans les prochains jours pour s'assurer que là aussi, chacun prend sa part pour protéger le pouvoir d'achat des Français".