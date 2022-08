Inflation : "Il ne faut pas attendre d'amélioration avant début 2023", estime Bruno Le Maire

Il ne faut "pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023", prévient ce mercredi 24 août le ministre de l'Économie, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet selon l'Insee.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, déclare ce mercredi qu'il ne faut "pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023". Des prévisions en adéquation avec le climat remplit d'incertitudes dans lequel s'est ouvert le Conseil des ministre de la rentrée, un peu plus tôt dans la matinée, et alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet selon l'Insee. Mais "nous n'avons pas aujourd'hui de scénario sur la table qui prévoit une inflation à deux chiffres en France", a ajouté le ministre.

"Jusqu'à la fin de l'année 2022, nous continuerons à avoir des prix très élevés. Ensuite début 2023, en tout cas c'est ce que nous prévoyons, dans le premier trimestre 2023, on devrait commencer à voir reculer les prix et l'inflation. Ca se fera progressivement", a précisé Bruno Le Maire. Après avoir déjà atteint 5,8% en juin, l'inflation accélérait encore en juillet, atteignant 6,1% sur un an.