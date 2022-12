Inflation : "Je ne me chauffe pas, je ne peux pas me le permettre", témoigne une étudiante avignonnaise

Alors que les températures continuent de baisser en Vaucluse, Paolo Cappeleman a décidé de ne pas allumer son chauffage. "Je ne chauffe pas, j'enfile plusieurs pyjamas, je mets plusieurs couettes et puis au dodo", témoigne la présidente de l'Interasso Avignon, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce lundi matin. "Le prix de mon abonnement de base est assez cher et je sais que si jamais j'allume le chauffage au gaz, avec les prix qui flambent, je ne peux pas me le permettre".

Et face à l'inflation, Paola Cappeleman a aussi modifié ses habitudes alimentaires pour faire des économies : "J'essaie de récupérer ce que je peux, par exemple par ma famille. Et en attendant, je n'achète plus de viande, j'achète des produits moins chers, c'est-à-dire plus de féculents, comme des pâtes ou des patates. Mais je n'achète plus de viandes et plus de produits frais en général".

"C'est un constat général, poursuit la présidente de l'Interasso Avignon. Les étudiants sont une population précaire de base et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, malgré toutes les revalorisations de l'État au niveau des bourses notamment, ça n'aide pas puisqu'on est à environ 10% d'inflation et la revalorisation est à 4%. Et c'est l'étudiant qui doit compenser."