Inflation : "Je pense qu'on est à mi-chemin" de la hausse des prix, selon le patron des magasins U

Avec une inflation qui atteint 4,8%, les ménages français doivent faire de plus en plus attention à leurs dépenses, notamment alimentaires. Selon Dominique Schelcher, président de Système U, invité de Wendy Bouchard dans Ma France sur France Bleu ce mardi, la hausse des prix va continuer dans les prochaines semaines. "Je pense qu'on est à mi-chemin de l'inflation que nous connaissons actuellement".

Pour le patron des magasins U, l'actuelle flambée des prix n'est pas liée aux conséquences de la guerre en Ukraine. Du moins, pas encore. "Il s'agit du résultat des dernières négociations commerciales. Par exemple, les pâtes avaient augmenté dès l'automne l'année dernière à cause de la mauvaise production de blé et tout un enchaînement de ce type là. Actuellement, ce sont ces prix-là qui sont appelés. Nous sommes en train de renégocier le prix avec les producteurs et là les conséquences de la guerre en Ukraine vont se faire ressentir, mais ce sera dans les prochaines semaines."

En tant que patron de la grande distribution et observateur des indices économiques, Dominique Schelcher se dit préocuppé par la période actuelle qui se traduit par une croissance nulle (0% au premier trimestre selon les derniers chiffres de l'Insee) avec une hausse générale des prix. "On n'a jamais vu une conjonction où autant de phénomènes se croisent et pèsent sur l'économie, sur l'activité en général. On essaie par pleins de moyens d'y faire face. Personne n'a de visibilité pour les temps qui viennent. Nous avons un sentiment de brouillard et de complexité pour les mois qui viennent".

48% des français ont déjà changé leurs habitudes de consommation

Dominique Schelcher s'est dit interloqué par le résultat d'une étude du Credoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui indique que 48% des consommateurs français ont d'ores et déjà adopté des nouveaux comportements face à la hausse des prix. Il a déjà constaté dans ses magasins des changements d'habitude : "A la boucherie, on y vient moins souvent que d'habitude. Quand on achète, on achète de la viande de qualité mais moins souvent. Désormais ça touche aussi les produits de beauté. On sent qu'ils sont un peu moins achetés. Les consommateurs achètent plutôt une marque distributeur ou un produit moins cher."

"Et ça va s'amplifier dans les prochains mois, poursuit le patron des magasins U. La grande question pour nous, c'est comment ce phénomène va se poursuivre dans le temps, combien de temps va-t-il durer et là personne ne peut y répondre aujourd'hui".

Être attentif aux promotions et privilégier les marques distributeur

Pour Dominique Schelcher, il existe des moyens de faire baisser son caddie de courses. "Il faut faire attention aux promotions, elles vont être plus intéressantes que jamais. Il faut également avoir le réflexe de la marque distributeur, comme par exemple la marque Système U. Elles sont un excellent rapport qualité/prix, un peu moins chères que les marques nationales. Ce sont des produits de grande qualité, faits chez nous essentiellement par des pme françaises".

Le pdg de Système U insiste sur le fait que l'ensemble du secteur de la grande distribution est mobilité sur le sujet. Plus tôt ce mardi, les magasins Leclerc ont annoncé le lancement d'un bouclier tarifaire sur une gamme de produits avec un prix garanti jusqu'à la fin du mois de juillet. Dominique Schelcher a de son côté rappelé l'une des actions menées dans ses magasins depuis le début de la crise sanitaire : "chaque semaine, quatre fruits et légumes vendus à prix coûtant. Donc que nous ne prenons pas du tout de marge pour continuer à rendre accessible des produits de qualité et français".