Inflation : l'alimentation des animaux, également touchée de plein fouet

L'inflation, encore et toujours au coeur des préoccupations. Cette fois, France Bleu Auxerre se penche sur la hausse des prix de l'alimentation des animaux. Depuis un an, les prix ont en moyenne augmenté de 18% et de façon plus générale, les prix ont augmenté de 15% au rayon animaux.

ⓘ Publicité

La SPA, dommage collatéral de l'inflation

loading

Une hausse des prix que vous avez très certainement ressentie et vous n'êtes pas les seuls : c'est également le cas de la SPA. L'antenne auxerroise s'en rend bien compte depuis quelques mois, car elle vit de dons. "Même si les gens continuent de donner, ils donnent sensiblement moins. Par exemple, avant, ils donnaient cinq boîtes, maintenant, ils n'en donneront que trois", raconte Chantal, secrétaire au conseil d'administration de la SPA d'Auxerre.

Outre les dons, l'association passe également des commandes à ses frais de nourriture spécifique, de marque spécifique et là aussi, ça fait un peu mal. "Les commandes Royal Canin, par exemple, on a des réductions, mais si leur prix augmente, la réduction n'y fait rien, on paye plus cher" poursuit-elle.

Du changement du côté des rayons animaux

Une hausse des prix telle (jusqu'à 30%) qu'au Botanic d'Auxerre par exemple, on réduit le nombre de commandes de certaines références, explique Lénaïc Moenne-Loccoz, directeur du magasin. "Depuis le début de l'année, on a subi des augmentations de tarif. Certaines d'entre elles ont été délirantes, de 10 à 30% sur certains sachets" explique-t-il.

"Par exemple, un sac de quinze ou vingt kilos de croquettes, qui avant, coûtait soixante-deux ou soixante-trois euros, si on avait répercuté les augmentations de tarif, on aurait facilement passé la barre des quatre-vingt-dix voire des cent euros" poursuit-il.

loading

Des acheteurs qui rechignent à changer leurs habitudes

Qu'en est-il de ceux qui achètent pour leur animaux ? Si tous ont pu remarquer un changement évident de tarif sur la nourriture pour leurs animaux, certains préfèrent garder leurs habitudes, en tout cas pour leurs chiens, et pour une bonne raison. "Les chiens, si on leur change de croquette, ils vont rechigner" confie Carole, maîtresse de deux chiens et deux chats.

"Les chiens ont tendance à être beaucoup plus fidèle à telle ou telle marque" confirme une autre acheteuse.

loading

La hausse des prix de l'alimentation animale peut s'expliquer par la fabrication des croquettes, qu'il faut d'abord chauffer avant de congeler et avec la hausse des prix de l'énergie, les coûts de production ont explosé. Par ailleurs, la matière première qui compose les croquettes, à savoir la viande ou les céréales, a également augmenté en 2022 et début 2023