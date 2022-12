Inflation : l'Yonne est un des départements français où faire ses courses coûte le plus cher

Le dispositif "Panier France " , mené par France Info en partenariat avec l'institut d'analyse Nielsen IQ , a livré ses premières conclusions. D'après cette étude, qui surveille l'évolution des prix de 60 produits en grande surface sensés représenter le caddy "type" des Français, dans l'Yonne, la note de courses a augmenté de 15,41 % en un an.

Sur le plan national, le prix du panier a subi une hausse de 14 % suite à la forte inflation qui touche le pays depuis avril 2022. Son coût moyen est de 99,93 euros. C'est 3, 81 euros de moins que dans l'Yonne, où le caddy "Panier France" revient à 103,74 euros, au-dessus de la moyenne française !

Dans l'Yonne, des prix en grande surface 3 % plus chers que la moyenne nationale

Dans le détail, les prix dans les grandes surfaces icaunaises seraient en fait 3 % plus chers que la moyenne nationale. Cela peut surprendre. Pourquoi l'Yonne, un territoire rural et éloigné des grandes métropoles, souffre-t-il d'une inflation plus forte qu'en Haute-Garonne ou dans l'Hérault, des territoires plus urbains et plus peuplés, mais où le caddy est moins cher ?

L'institut d'analyse Nielsen IQ amène quelques réponses. L'Yonne souffrirait ainsi d'un manque de magasin. La concurrence serait donc moins rude entre les grandes surfaces icaunaises. Résultat, elle seraient moins amenées à baisser leurs prix pour attirer le client. Le département serait également victime d'un mauvais positionnement géographique, éloigné des centrales d'approvisionnement. Conséquence logique, les coûts de livraisons des denrées sont plus chers pour les magasins, qui le répercutent sur les prix en rayons.

Farine, steak et papier toilette en forte hausse

L'étude montre aussi les trois produits qui ont connu la plus forte inflation sur un an. Dans l'Yonne, c'est d'abord le kilo de farine, qui augmente de 43 %, puis la boîte de six steaks hachés, avec une hausse de 34 %. Enfin le pack de 12 rouleaux de papier toilette complète le podium avec une augmentation de 30 %.

On vous rassure tout de même, même si l'inflation y est forte, l'Yonne n'est pas le territoire avec le "panier France" le plus cher. La palme revient logiquement aux départements de la région Ile-de-France, avec une inflation qui atteint les 19%.