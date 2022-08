Inflation : "La baisse des prix devrait commencer en 2023" estime l'économiste iséroise Virginie Monvoisin

Alors que la rentrée scolaire se fait en pleine inflation, "on a de bonnes raisons de penser que les prix vont augmenter encore" estime ce lundi 29 août sur France Bleu Isère l'économiste Virginie Monvoisin, professeure à Grenoble Ecole de Management et membre des économistes atterrés.

Alors que l'inflation dépasse les 6% en cette rentrée, "il est difficile d'imaginer une décrue des prix d'ici la fin de l'année", estime ce lundi 29 août sur France Bleu Isère l'économiste Virginie Monvoisin, professeure à Grenoble Ecole de Management et membre des économistes atterrés. Les hausses les plus importantes selon elles sont à attendre dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation.

Est-ce que les prix risquent d'augmenter encore ces prochaines semaines, ces prochains mois ?

Je crains que malheureusement, d'ici la fin de l'année, il est difficile d'imaginer une décrue des prix. La Banque de France estime que la décrue des prix devrait commencer en 2023, on devrait avoir une normalisation. Mais les causes de l'inflation sont encore là. Les transports maritimes sont chers, l'énergie, le gaz - qui a battu des records cette semaine, - sont très chers et donc on est encore sur sur cette tendance là.

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, disait vendredi que "nous sommes au pic" de l'inflation. Il s'est un peu avancé selon vous ?

Oui il s'est peut être un petit peu avancé ... La Banque de France elle-même a annoncé qu'on est à un haut degré d'incertitude, il est difficile de prévoir. Mais selon les projections de l'OCDE, l'inflation va continuer d'accélérer jusqu'à la fin de l'année, sachant qu'en France on a l'inflation la plus basse d'Europe. Donc on peut avoir aussi une contamination de la part de nos voisins.

Dans quels secteurs les hausses les plus importantes sont à attendre ? Vous parlez de l'énergie ...

Alors cela dépend des énergies. Pour l'instant, le pétrole, ça va mieux. On est loin des prix à la pompe du mois de mars. C'est peut-être la bonne nouvelle de cette rentrée, puisque l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a augmenté son offre. Le gaz, comme je l'ai dit, est très cher. Il y a aussi le problème de la sécheresse : on a des biens alimentaires qui risquent d'augmenter encore, les biens manufacturés aussi, qui viennent de l'autre côté de la planète parce que le transport maritime est toujours très cher. Donc on a encore de bonnes raisons de penser que les prix vont augmenter dans le secteur du gaz, l'électricité et de l'alimentation en particulier.

Les prix de l'énergie sont aujourd'hui régulés, limités par le gouvernement. Il y a un bouclier tarifaire. Combien de temps cela peut durer ? Et quelles pourraient être les augmentations ?

Pour l'instant, le gouvernement a annoncé qu'il allait maintenir le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, sachant que l'aide à la pompe devrait augmenter de 0,30 € jusqu'en octobre, pour décroître ensuite de 0,10 € puis de disparaitre ensuite en décembre, en tout cas si le pétrole n'augmente pas. Et concernant le gaz, le bouclier tarifaire est maintenu jusqu'en février.

Elisabeth Borne s'adresse aujourd'hui aux entreprises, devant le Medef. Elle va leur demander de baisser de 10% leur consommation d'énergie. Est-ce que cela peut avoir un impact ?

Alors évidemment que ça a beaucoup plus impact que de demander de la sobriété de la part des particuliers, car ce sont essentiellement les grandes entreprises qui sont très consommatrices d'énergie. Il y a d'ailleurs des dispositifs de la part d'EDF qui identifie parfaitement les entreprises qui sont très consommatrices d'énergie, celles qui vont vraiment devoir faire un effort, parce que sinon ça risque d'être très compliqué, sachant qu'il y a plusieurs centrales nucléaires en France qui sont maintenance etc.

Actuellement 32 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt sur 56 effectivement ...

C'est plus de la moitié du parc, ça tombe mal, après le Covid et en pleine crise ukrainienne. Mais malheureusement on est dans cette situation là.

Elisabeth Borne va demander aussi une hausse des salaires pour les entreprises. C'est nécessaire, il y a peu de hausses de salaires en France ?

Oui il y a peu de hausses de salaires. Le gouvernement a augmenté de 3,5% le point d'indice des fonctionnaires, sachant qu'on a une inflation à 6,8% ... Donc ça fait un certain différentiel. Pour l'instant, les salaires ne suivent absolument pas l'inflation, contrairement à nos voisins justement. Et cela impacte directement le pouvoir d'achat.