Inflation : la Banque alimentaire de Dordogne obligée d'organiser une collecte supplémentaire ce week-end

A partir de ce jeudi 1er juin, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Dordogne seront dans les supermarchés du département avec leur gilet orange pour récolter des denrées. C'est rare, normalement, la collecte annuelle c'est au mois de novembre.

Mais en novembre, "On a reçu 90 tonnes en deux jours. D'habitude c'est entre 100 et 110. Donc il y a une petite difficulté pour imaginer la fin de l'année, explique, sur France Bleu Périgord, le président de la Banque alimentaire de Dordogne. La collecte de novembre s'est déroulée dans un contexte social et économique morose. On parlait déjà des augmentations brutales des produits alimentaires de base, les pâtes, le riz, la farine..."

Moins de dons, plus de bénéficiaires

Le problème, c'est que l'inflation touche tout le monde. Et si les dons se font plus rares, la demande aussi se désole Francis Herbert. "On a fait le point récemment sur l'année 2022. En terme de distribution, avec l'année 2020, ça a été les deux plus grosses années de distribution de la décennie. Donc c'est quand même révélateur."

"Dans les ramasses quotidiennes, sur les fruits et légumes on reçoit moitié moins qu'avant, absolument" - Francis Herbert

Comme tant d'entreprises, la Banque alimentaire s'adapte pour aider ceux qui en ont besoin. "Depuis le Covid, les choses ont changé, détaille le président de la Banque alimentaire de Dordogne. Avant, nous collections de la nourriture gratuitement. Il n'y avait pas d'argent dans les banques alimentaires. Maintenant on est aidés, on reçoit des subventions des collectivités, de l'Etat, des mairies, du conseil départemental, de la région. Et on peut maintenant acheter de la nourriture."

La Banque alimentaire de Dordogne sera présente pour collecter des denrées dans huit supermarchés de Dordogne :

Au Leclerc de Saint-Astier ce jeudi 1er juin

A Auchan Marsac, Leclerc Trélissac, Hyper U Boulazac, les deux Leclerc de Bergerac, Intermarché à Creysse et Carrefour Market à Prigonrieux ces vendredi 2 et samedi 3 juin

La Banque alimentaire de Dordogne recherche aussi des bénévoles. Vous pouvez voir le détail des postes recherchés et les contacter sur leur site .

