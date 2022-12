Inflation : la fête foraine de Limoges ne fait pas le plein à Noel

Madame Ferreira est derrière son stand de la pêche aux canards. Tout sourire, elle accueille les enfants qui veulent tenter leur chance. Mais derrière son sourire se cachent aussi beaucoup d'inquiétudes. "C'est la catastrophe. Vu les événements, vu les coupures de courant qu'on annonce, les augmentations d'électricité et de carburant, tous les gens ont vraiment peur. Les gens consomment beaucoup moins. Ils viennent faire un petit tour et puis voilà c'est tout. Ça fait une semaine qu'on n'a personne" constate la foraine.

Des tours de manèges à prix réduits

Il y en a une qui est bien contente, c'est Mia. Elle est en vacances et vient avec sa mère profiter de la fête foraine comme tous les ans. Elle a réussi à gagner plusieurs cadeaux. "Un téléphone, un bracelet, une montre et une brosse" montre du doigt la petite fille. Sa maman, Marianne, en profite pour lui faire faire plusieurs tours de manège. Comme pour le premier et le dernier jour de la fête foraine, les attractions sont à moitié prix ce jour-là. "Demi-tarif, c'est bien. On va dépenser un peu moins, même si on dépense quand même. Mais spécialement aujourd'hui, c'est moins cher" raconte la mère de famille.

"La crise est là et on le ressent"

Patrice s'occupe du manège avec la fameuse queue de Mickey. Il remarque aussi une baisse de fréquentation par rapport à l'année passée. "Il y a un petit relâchement, en sachant aussi que l'année dernière avait été une très bonne année. Les gens étaient plus présents en nombre, peut être aussi un peu plus généreux. La crise est là et on le ressent" explique Patrice.

Autre facteur qui a impacté la fréquentation de la fête foraine : le froid et la pluie de ces dernières semaines.