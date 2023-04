Inflation : la tendance à la "déconsommation" des Français se confirme

Alors que l'inflation poursuit sa progression , la tendance à la "déconsommation" se confirme chez les Français. Selon l'analyse du cabinet NielsenIQ, partenaire de France Bleu, qui porte sur les trois premiers mois de l'année 2023, les Français ont dépensé en moyenne 27 euros de plus par mois, simplement à cause de l'inflation, en allant faire leurs courses.

Un chiffre qui cache des disparités selon la composition des foyers. En valeur absolue, l'inflation touche ainsi davantage les familles nombreuses puisque selon l'étude, les foyers de cinq personnes ou plus ont dépensé en moyenne 78 euros mensuels en plus à cause de l'augmentation des prix de l'alimentaire et des produits d'hygiène. Cette dépense additionnelle se monte à 21 euros mensuels en moyenne pour une personne seule.

En tout, ces produits alimentaires et d'hygiène représentent un budget moyen de 305 euros par mois par foyer.

Les Français "déconsomment"

Le résultat de cette inflation est une baisse de la consommation. En moyenne, un foyer français a ainsi acheté 1,5% de produits en moins sur les trois premiers mois de l'année, en allant faire ses courses. Les foyers de quatre personnes et plus sont ceux qui réduisent le plus leur consommation : ils ont acheté 3,6% de produits en moins en ce début d'année. Signe que cette "déconsommation" ne se limite plus uniquement aux foyers modestes, ce sont les classes moyennes supérieures qui réduisent leur consommation le plus rapidement : -4.5%.

Les Français se sont aussi adaptés à l'inflation, note l'étude. Ils vont désormais faire leurs courses plus souvent (hausse de 6,5% de la fréquence d'achat) mais en repartant à chaque fois avec des paniers plus petits qu'auparavant (-7,5% d'articles achetés).

Quels sont les articles sacrifiés ?

Si les Français réduisent globalement leur consommation, ils font aussi des arbitrages : certains produits sont délaissés plus que d'autres. Les produits d'hygiène beauté, considérés moins essentiels, en font les frais, avec une baisse de 10% du nombre d'unités achetées en moyenne (jusqu'à -15% pour les familles de quatre personnes ou plus).

En seconde position viennent les produits d'entretien, là aussi jugés moins importants, avec -5% de produits achetés dans ce rayon par foyer, et -6% pour les familles de quatre personnes ou plus.

Sur la troisième marche du podium, les surgelés, avec -4% de produits achetés dans ce rayon par foyer, et -8% pour les familles de quatre personnes ou plus. Cela s'explique par la forte inflation qui a cours dans ce rayon, les produits surgelés étant touchés de plein fouet par la hausse des coûts de l'énergie pour maintenir la chaîne du froid.

Enfin, les produits frais (fruits et légumes, poisson, viande...) subissent une "déconsommation" de -5% de produits achetés par foyer en moyenne depuis le début de l'année, et jusqu'à -6% pour les foyers de quatre personnes et plus.

À l'inverse, les produits laitiers et le rayon épicerie sucrée sont les moins sacrifiés par les Français, avec moins de 2% de baisse.