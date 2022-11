Inflation : le carnaval de Géronce veut éviter une édition au rabais

Dans tous les secteurs les prix augmentent et le carnaval de Géronce n'y échappe pas. Chaque année, des dizaines de chars recouverts de papier crépon défilent dans la vallée de Josbaig, près d'Oloron-Sainte-Marie, lors de la traditionnelle cavalcade. Un événement qui rassemble des centaines de personnes mais qui a un coût. Malgré l'argent apporté par des sponsors locaux et par les collectivités, les organisateurs savent que le budget va être serré.

ⓘ Publicité

"Il y aura un jour où ça ne suivra peut-être plus"

"L'année dernière, organiser la cavalcade du dimanche nous a coûté 8000 euros, et là il y a une augmentation de 20% sur tout ce qui est colle, ferraille ou papier crépon", explique Laurie Vigneau, co-présidente du comité des fêtes d'Orin, et membre du Bureau du carnaval de Géronce.

En plus du coût de fabrication des chars, il y a aussi des charges incompressibles. "On doit payer les vigiles pour assurer la sécurité. Le prix du chapiteau a aussi augmenté. Il faut aussi imprimer les tracts et les livrets, mais les prix du papier augmentent", précise Laurie Vigneau. Et ça a de quoi l'inquiéter. "Il y aura un jour où ça ne suivra peut-être plus", précise-t-elle.

Le coût des matières premières pour fabriquer les chars a augmenté de 20% cette année - Pierre Sangla

Faire des économies

Les organisateurs se tournent alors vers les sponsors locaux, à qui ils ont déjà du demander "un peu plus" que d'habitude. Ils comptent également sur les subventions des mairies de la vallée de Josbaig. "Chaque mairie subventionne l'événement à hauteur de quelques centaines d'euros en fonction de ses moyens", indique Michel Contou-Carrère, le maire de Géronce. "Ça n'est pas toujours évident d'aider le tissu associatif parce que les factures augmentent, les prix de l'énergie aussi. Mais nous nous y employons parce que dans notre vallée tout le monde tient à l'association du carnaval".

De leur côté, les organisateurs essaient tant bien que mal de faire des économies. "On essaie de récupérer le maximum de chose que nous n'avons pas utilisé l'an dernier comme du papier crépon. A Orin, nous avons décidé de faire une structure en bois et pas en ferraille pour des gains de temps mais aussi d'argent ", précise Laurie Vigneau. Moins de tracts vont être imprimés, dans un papier de moindre qualité pour là aussi essayer de sauver quelques euros.

Le Bureau du carnaval de Géronce en appelle donc aux dons. "Ça n'est sûrement pas la dernière fois que nous allons nous creuser la tête, regrette Laurie Vigneau, mais les gens sont très attachés à ce carnaval". En 2023, le carnaval de Géronce aura lieu les 3,4,5,10 et 11 février.