Inflation : le chocolat de Pâques va-t-il coûter plus cher en Alsace?

Il est l'un des chocolatiers les plus célèbres de Strasbourg : Christian Meyer, gérant de la pâtisserie-chocolaterie qui porte son prénom est en pleine préparation des chocolats de Pâques, et notamment de ses nouveaux modèles de lapin. Des modèles qui, pour certains, devraient augmenter cette année, mais modérément : "On a fait des ajustements. Par exemple sur un lapin ça peut être de l'ordre de un euro par rapport à l'année dernière voire deux euros sur certains modèles. Car tout a augmenté : le cacao, les emballages, la main d'œuvre, l'énergie. Donc au bout du compte c'est vraiment de l'ajustement et on rogne sur nos marges" explique le chocolatier.

Les lapins de Pâques de la chocolaterie Christian de Strasbourg © Radio France - Emilie Pou

Les chocolatiers vont rogner sur leurs marges

Les chocolatiers vont faire en sorte d'absorber au maximum les hausses, confirme Raoul Boulanger, maître-chocolatier à Bischheim, et membre de la confédération des chocolatiers et confiseurs de France. "Tout dépend bien-sûr de chaque commerçant et de ses filières, mais en fait, dans la grande majorité des cas, les hausses ont déjà eu lieu à l'automne ou en début d'année. Des hausses entre 5 et 10% à cause des prix de nos matières premières. Mais là on s'est dit qu'on allait limiter les augmentations pour Pâques pour fidéliser nos clients. En espérant vendre un peu plus que les années précédentes pour compenser cette perte de marge."

Les ventes de Pâques sont très courtes pour les chocolatiers. Elle se concentrent généralement sur 15 jours et elles représentent avec Noël, 50% de leur chiffre d'affaire annuel.