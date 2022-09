Inflation : le CHRU de Nancy va faire face à une flambée de ses factures

Vous vous en rendez compte quotidiennement, les prix à la consommation augmentent partout en France, que ce soit pour les particuliers, les collectivités ou encore les entreprises. Une nouvelle illustration avec le cas emblématique du CHRU de Nancy dont le budget dépasse les 900 millions d'euros. L'établissement emploie plus de 9 000 personnes.

Un budget électricité multiplié par trois ou quatre ?

A cette échelle, l'inflation est loin d'être insignifiante explique la directrice des achats et de la logistique Stéphanie Geyer : "pour le chauffage, la prévision pour 2022 est une hausse de 3,3 millions d'euros, c'est presque 50% de plus qu'en 2021. Pour le marché d'électricité qui va démarrer en janvier, on s'attend à une multiplication par trois ou quatre". Des augmentations sur tous les postes : pour l'alimentation, c'est 14% de hausse par rapport au début de l'année, soit un surcoût de 300 000 euros. Quant aux prestations de gardiennage ou de nettoyage, les hausses de SMIC de l'année ont eu une incidence pour les prestataires du CHRU.

Les coûts vont augmenter de plusieurs millions d'euros pour le CHRU de Nancy. En attendant une éventuelle aide de l'Etat, la direction et les agents essaient d'être le plus efficace possible. Il faudra être vigilant cet hiver explique Stéphanie Geyer : "on n'a pas encore pris la décision de baisser les températures. On le fera certainement sur les secteurs administratifs. Là où il y a du patient, ça va être compliqué de le faire et effectivement, on a des bâtiments qui sont des passoires tant qu'on n'a pas réinvesti sur le nouvel hôpital [...] On ne va pas vivre dans le froid, on espère que l'hiver ne sera pas trop rude".

De nombreux gestes d'économies vont être rappelés car ils pourraient avoir un vrai impact à l'échelle d'une structure comme le CHRU de Nancy.