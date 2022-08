Inflation : le coût de la vie augmente plus vite pour les étudiants que pour la moyenne des Français

Selon une enquête publiée lundi par l'Union nationale des étudiants de France (Unef), l'inflation pénalise en priorité les plus précaires et les plus jeunes. Elle atteint 6,47% pour les étudiants, contre 6,1% pour la moyenne des Français.

L'inflation touche davantage les plus précaires et les plus jeunes. C'est ce qui ressort de la 18e enquête sur le coût de la vie réalisée par l'Union nationale des étudiants de France (Unef) et publiée ce lundi. Selon l'organisation étudiante, en 2022, "le coût de la vie étudiante augmente encore de 6,47%, contre une inflation de 6,1%". Soit des dépenses en hausse de 428€ par an, 35€ par mois.

D'après l'Unef, ce sont à peu près tous les postes de dépenses qui augmentent à l'exception des transports. À commencer par les loyers : ils représentent plus de la moitié du budget des étudiants et sont en hausse de 1,37%. Par ailleurs, l'organisation anticipe une tension supplémentaire sur le marché du logement à la rentrée 2022 : "la totalité des établissements d’enseignement supérieur devraient de nouveau dispenser l’ensemble des cours en présentiel et retrouver un fonctionnement habituel, ce qui augmente la mobilité étudiante et donc les demandes de logements". En particulier en ce qui concerne le retour des étudiants étrangers qui avait pu être freiné par les mesures liés à l'épidémie.

La hausse des prix des produits alimentaires se fait également sentir : 15% sur un an pour les pâtes, 23% pour le café. Pour manger, les étudiants devront débourser à la rentrée prochaine entre 10 et 14 euros en plus chaque mois, calcule l'Unef, qui estime qu'il devient "de plus en plus compliqué pour un étudiant de se nourrir correctement." Seuls les transports font donc exception : leur coût stagne, en raison des tarifs réduits étudiants mis en place récemment par plusieurs grandes villes. Mais aussi grâce au développement des mobilités douces, moins coûteuses.

L'Unef pointe en revanche le creusement des inégalités entre élèves dans les grandes villes : le coût des transports y baisserait de 2,48% pour les étudiants boursiers, contre une augmentation de 0,4% pour les autres.