Inflation : le département de la Côte-d'Or obligé d'emprunter pour équilibrer son budget

C'est voté : le conseil départemental de la Côte d'Or vient d'adopter ce mardi 13 décembre à la majorité son budget primitif 2023. (28 voix pour par la majorité départementale et 18 voix contre de l'opposition)

Il s'élève à 647 millions d'euros contre 609 millions d'euros en 2002. Cette augmentation s'explique principalement par deux raisons :

Tout d'abord les "dépenses obligatoires" augmentent de 33,5 millions en raison de la hausse des prix des matériaux pour les chantiers prévus, et de la hausse de l'énergie. "Ces dépenses (gaz et electricité) passent de 5 à 11 M€ en 2023, soit 6 M€ supplémentaires pour l’ensemble des bâtiments départementaux et les collèges (3,9 M€ pour les seuls collèges)" note le conseil départemental.

Ensuite, le budget de l’accompagnement social est encore en hausse en 2023. "Il dépassera les 330 M€, pour assurer les missions de solidarité au plus près des habitants. Le budget alloué aux personnes âgées devient le premier poste de dépenses."

Le Département n'a plus aucun levier fiscal direct. Il ne prélève plus la taxe foncière ni la taxe d'habitation qui est supprimée. Reste une part de la TVA reversée par les entreprises et les droits de mutation payés lors d'une acquisition immobilière, mais comme le marché de l'immobilier ralentit , le département de la Côte-d'Or estime qu'il va perdre 20 millions de recettes.

Un emprunt pour couvrir les projets

Pour faire face à ses projets, le président du Département, François Sauvadet a choisi d'emprunter 51,6 millions. Cela permet d'équilibrer les comptes et rester le "premier investisseur public de Côte-d'Or". Le département prévoit en effet en 2023 d'investir 110 millions d'euros.

Les priorités sont les suivantes :

La fin du déploiement de la fibre optique pour un Très haut débit partout en Côte-d’Or (13,4 M€ en 2023)

La sécurité sur les routes départementales et leur entretien (28,2 M€ en 2023), mais également la sécurité des personnes et des biens avec le soutien au Service départemental d’incendie et de secours (21,2 M€ en 2023)

L’aide aux communes et aux intercommunalités pour soutenir les projets de territoire (22,8 M€ en 2023) à travers le Plan Marshall pour la Côte-d’Or, qui mobilisera 150 M€ d’ici 2028 parce que chaque commune et chaque habitant comptent

La jeunesse pour lui donner les toutes clés de la réussite éducative et de son épanouissement au sein de la société (35,7 M€ en 2032), pour les collèges, la culture et le sport.