Inflation : Le directeur commercial des Pharmacies Lafayette réclame de la transparence sur les prix

Pascal Fontaine, le directeur commercial des Pharmacies Lafayette, enseigne militante créée à Toulouse, dénonce la hausse de prix injustifiée de certains produits de parapharmacies et de certains produits pharmaceutiques. Le secteur le plus touché par l'augmentation des prix, c'est celui des produits pour bébés : "les hausses sur les couches vont jusqu'à 58%. Le lait pour bébé, c'est 15 %. Ces produits ont déjà subi une hausse moyenne de 6 à 10% l'année dernière", commente Pascal Fontaine. Certains médicaments non-remboursés augmentent également, selon Pascal Fontaine, à base d'ibuprofène ou les pilules féminines.

Les pharmacies Lafayette tentent de ne pas répercuter toutes ces augmentations, de les étaler dans le temps, mais le réseau de pharmacies répercute tout de même certaines augmentations. "On craint que des personnes fassent des arbitrages sur des produits de santé et on demande de la transparence aux industriels."

Jusqu'à fin février, des négociations sont en cours entre les industriels et les distributeurs au sujet des prix. "Si des industriels continuent de nous imposer des hausses tarifaires aussi spectaculaires, on déréférencera leurs produits sur notre réseau de pharmacies ou on ira chercher des produits alternatifs."

"Aujourd'hui je demande de la transparence...

"On voit que les prix des matières premières augmentent fortement mais les crèmes par exemple sont composées d'eau à 80 % donc il faut m'expliquer pourquoi elles augmentent" explique Pascal Fontaine. Pour exemple, les Pharmacies Lafayette travaillent avec une marque exclusive d'aromathérapie de Castres, pour les huiles essentielles, "l'inflation est de 1% là où les grandes marques nationales nous imposent une inflation de 10 à 12% sur les mêmes produits et les mêmes compositions." Il y a donc un effet d'aubaine et Pascal Fontaine craint que cette inflation perdure dans le temps.

Quand on aura pris 15 points d'inflation, ce sera difficile de revenir en arrière, et les patients le subissent.

...et au gouvernement d'encadrer les prix"

"Aujourd'hui le gouvernement est plutôt en train de légiférer au profit des industriels de la pharmacie, des multinationales. Un projet de loi autorise les fournisseurs à imposer leurs prix aux distributeurs", Pascal Fontaine parle là de la proposition de loi Descrozaille visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Il rappelle que le gouvernement n'a pas reçu les distributeurs.