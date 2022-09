Inflation : "Le gouvernement doit pousser les employeurs à augmenter les salaires", selon la CGT de l'Eure

Aux côtés d'autres syndicats et organisations de jeunesse, la CGT appelle ce jeudi à faire grève et à manifester pour défendre le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

C'est la première grosse journée de mobilisation depuis la rentrée : la CGT, aux côtés de la FSU et de Solidaires, appelle ce jeudi à manifester et à faire grève partout en France avec, comme première revendication, la défense du pouvoir d'achat face à l'inflation.

"Mesures d'urgence"

"La première des préoccupations aujourd'hui des travailleurs, c'est bel et bien de savoir s'il nous reste assez à la fin du mois, explique Olivier Guillot, secrétaire général de la CGT dans le département de l'Eure. Assez d'argent pour remplir le frigo, pour payer les factures, pour se loger correctement, etc."

"Il faut mettre immédiatement en place des mesures d'urgence, poursuit Olivier Guillot, invité ce jeudi de France Bleu Normandie. La CGT a proposé dix mesures, avec notamment le salaire minimum à 15 € bruts de l'heure, qui doit permettre immédiatement à plus de 2 millions de travailleurs au SMIC de vivre dignement de leur travail." Le syndicat prône également l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, ainsi que la baisse de la TVA à 5,5% sur des produits et des biens de première nécessité.

En ce qui concerne les salaires, le gouvernement, selon Olivier Guillot, a son mot à dire sur les négociations en cours dans plusieurs entreprises. "Bien évidemment, le gouvernement doit pousser les employeurs à augmenter des salaires pour l'ensemble des travailleurs", assure-t-il.

De nouvelles concertations sur la réforme des retraites

Dans les cortèges ce jeudi, il sera également question de la réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne a confirmé ce matin que de nouvelles concertations seraient organisées dès la semaine prochaine, afin d'aboutir à un projet de loi à l'hiver 2023.

"Nous allons réfléchir dans nos instances pour savoir si on doit dialoguer avec ce gouvernement. Mais sur quelles bases ? Sur quelles bases de dialogue ? Si en ligne de mire du gouvernement il y a le report de l'âge légal de départ à la retraite, hé bien nous nous y sommes fortement opposés. Plus on repousse le départ à la retraite, plus on risque d'arriver en mauvaise santé à la retraite. Nous estimons que la retraite, c'est un deuxième temps de la vie. Des travailleurs qui participent à la production des richesses de ce pays ont droit de vivre en bonne santé cette deuxième partie", tranche Olivier Guillot.