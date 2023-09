Inflation : le montant du Panier France Bleu se stabilise, mais les prix ne baissent pas encore

Des produits du quotidien dont les prix se stabilisent, mais qui n'affichent toujours pas de baisses franches, alors que le pic de l'inflation est passé. Voici ce qu'il faut retenir de cette 10e édition du Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ. En août, notre panier, composé de 37 produits du quotidien (pâtes, œufs, biscuits, farine, poisson pané, eau de source, shampooing, lessive...), coûtait 109,87 euros en caisse. C'est 4 centimes de plus qu'en juillet (en juillet, la hausse était "seulement" de deux centimes). Pour le deuxième mois consécutif, la hausse du Panier ne dépasse pas les 5 centimes d'un mois sur l'autre, contre plus d'un euro par mois auparavant, et même un pic à deux euros en avril.

Le pic de l'inflation est donc bien derrière nous : sur un an, le prix du Panier augmente de 13,4 %. C'est le niveau d'inflation le plus bas constaté depuis la première édition du Panier, en novembre 2022. Pour autant, la plupart des produits augmentent toujours légèrement, même moins vite, et le ticket de caisse du Panier continue à progresser, même faiblement. Les vraies baisses sont à attendre dans les mois à venir, avec la reprise des négociations entre grande distribution et industriels, et l'annonce de 5.000 produits à prix bloqués ou qui vont baisser.

Le prix du Panier France Bleu près de chez vous

Paris reste le département le plus cher de France, avec un panier à 131,84 euros, et la Vendée est toujours le moins onéreux, avec un panier à 103,83 euros.

L'inflation du Panier France Bleu la plus faible depuis dix mois

Cette infographie permet de constater que l'inflation du Panier France Bleu, à 13,4%, ralentit pour le quatrième mois de suite, et que le pic de l'inflation est derrière nous.

"C'est compliqué pour les consommateurs de se rendre compte qu'il y a une baisse de prix"

Si l'inflation confirme son ralentissement, globalement, les prix ne baissent pas encore significativement. "C'est compliqué pour les consommateurs de se rendre compte qu'il y a une baisse de prix, parce que cette baisse de prix est relativement peu importante", analyse Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ.

On note ainsi des baisses sur quelques produits du Panier, plus prononcées qu'en juillet : le paquet de 12 rouleaux de papier toilette premier prix perd ainsi 7 centimes, à 3,65 euros. La boîte de 12 bâtonnets de poissons panés surgelés de marque distributeur perd 6 centimes, à 4,25 euros.

Mais certains produits subissent encore des hausses marquées, comme la boîte de six steaks hachés surgelés de marque distributeur, qui augmente de 11 centimes sur un mois (5,83 euros), ou le pack de 6 litres de lait de marque distributeur, qui gagne 7 centimes (6,56 euros). Le sucre, lui, continue son envolée, avec une hausse de 56% en un an. Le kilo de sucre premier prix est passé de 95 centimes à 1, 48 euros en 12 mois.

Des hausses spectaculaires pas compensées

Les légères baisses de prix de ces derniers mois sont donc, pour le moment, très loin de compenser les hausses spectaculaires des deux dernières années. Depuis le pic du mois d'avril, seulement huit produits du Panier ont vu leur étiquette baisser. Depuis janvier, ils ne sont que quatre à avoir baissé, ce qui témoigne d'une décrue très récente et surtout très lente. NielsenIQ, qui a comparé les prix sur les rayons alimentaires entre ce mois d'août 2023 et janvier 2022, constate qu'en un an et demi, la hausse est de 18,2%.

Le Top 5 des produits qui augmentent le plus

Comme le mois dernier, quasiment tous les produits sont concernés par le tassement de l'inflation, sauf le sucre.

Voici les cinq produits les plus inflationnistes ce mois-ci :

Le sucre premier prix : +55,7% sur un an

Le riz de marque distributeur : +20,1%

La sauce tomate de marque : +19,7%

Les céréales pour le petit-déjeuner premier prix : +19,4%

Les chips de marque : +18,1%

Les produits qui augmentent le plus dans chaque département, tous rayons confondus

Toutes les gammes de produits augmentent moins vite

La méthodologie du Panier France Bleu

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition répond à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires et d'hygiène du quotidien, et être le plus mixte possible dans sa composition, en mélangeant produits de marque nationale, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Il y a une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces dernières semaines : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est aussi sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de février et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines, du 24 juillet au 20 août 2023.

L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

