Inflation : le muguet du 1er-Mai coûtera environ 30 centimes plus cher cette année

Les brins à petites clochettes blanches sont prêts pour leur gloire annuelle. Mais sur les étals de votre fleuriste ce lundi, le muguet coûta plus cher. L'inflation frappe aussi ces producteurs, qui ont dû augmenter leurs prix de vente.

"Tous les coûts sans exception ont augmenté", se désole Philippe Naulleau, producteur de muguet à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, en Loire-Atlantique. "La main-d'œuvre, les intrants (engrais, ndlr) les emballages, l'essence, le transport, liste-t-il. Aucune charge n'a diminué". Résultat, il vendra sa botte de 50 brins entre 27 et 30 euros aux fleuristes et grossistes, soit environ 1 euro de plus que l'année dernière.

Rémi Moyer-Peschoux, producteur de muguet à Étampes dans l'Essonne, "vend beaucoup plus cher que d'autres années", confirme-t-il. En moyenne, son pot de muguet (plante entière avec racines) sera acheté par les fleuristes à 4,90 euros sur le marché de Rungis, contre 4,60 euros l'année dernière. "Sur des gros volumes, ça fait beaucoup", mais il n'a pas le choix. À cause de la météo assez fraîche, ce producteur a dû "chauffer la nuit, pour ne pas que ça stoppe la pousse". En plus de tout le reste, il a donc été touché par l'inflation sur les coûts de l'énergie.

De moins en moins de producteurs

Malgré l'augmentation des prix, Rémi Moyer-Peschoux a plutôt bien vendu cette année. "Ça s'est passé correctement. Il y a toujours de la demande", indique-t-il. Il faut dire que l'offre, en revanche, est de plus en plus restreinte. "Le producteur de muguet est une espèce en voie de disparition", s'amuse Philippe Naulleau, producteur de Loire-Atlantique.

Dans les pays de la Loire, région historiquement productrice de muguet, "il y avait 150 producteurs il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est 15", estime-t-il. "On est peu de fou furieux à aimer se faire du mal", explique-t-il. "Une journée pour faire son chiffre de l'année, il faut aimer jouer au poker".

Un euro de plus pour le muguet en trois brins

À la Fédération française des artisans fleuristes, même constat, le muguet "est effectivement un tout petit peu plus cher cette année", observe aussi Farell Legendre. Le président de la fédération confirme que l'inflation générale a joué un rôle avec "une répercussion des prix sur toute la partie logistique et les transports". Il évoque aussi une baisse de la production, causée entre autres par "des conditions climatiques tardives" mais qui ont "permis d'avoir un très beau muguet cette année".

Impossible pour celui qui représente la Fédération française des artisans fleuristes de fixer un prix moyen du muguet cette année. La vente du muguet dépend déjà d'où on l'achète et à qui, auprès d'un particulier le 1er-Mai ou auprès d'un fleuriste. Et puis "les prix vont varier d'un artisan fleuriste à l'autre. Pour le coup, cette année, on est sur un brin qui va osciller entre 2 euros et 2,50 euros" en moyenne en France.

Soit environ 30 centimes de plus pour chaque brin par rapport à l'année dernière. Farell Legendre prend en exemple son propre magasin. Il compte vendre 7,50 euros le muguet en trois brins. Il le vendait 6,50 euros en 2022.

En revanche, bonne nouvelle pour les consommateurs français, il n'existe pas de muguet importé selon la Fédération française des artisans fleuristes. Le muguet est "principalement produit dans la région de Nantes, explique Farell Legendre. On en trouve aussi un peu dans le Bordelais. On va trouver aussi un peu en Touraine, mais on est vraiment sur la zone qui va longer la Loire".