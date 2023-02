Inflation : le Panier France Bleu a fortement augmenté en janvier, découvrez les prix dans votre département

Des prix qui continuent à grimper, et de plus en plus vite. Le panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et Nielsen IQ , a vu la hausse de son prix s'accélérer en janvier : il valait 104,31 euros le mois dernier, soit plus de deux euros de plus qu'en décembre, où il valait 102,10 euros. Sur un an, l'inflation du panier est donc de 15,6% (entre janvier 2022 et janvier 2023). Le produit qui augmente le plus est le sucre 1er prix, avec 45% de hausse en un an . Paris reste le département le plus cher de France , et la Vendée le moins cher du pays.

Le prix du Panier France Bleu près de chez vous

Un prix qui va de 99 euros en Vendée à 124 euros à Paris

Les dynamiques territoriales n'ont pas évolué par rapport au mois précédent : c'est à Paris que le panier France Bleu coûte le plus cher, à 124,44 euros. C'est la Vendée qui affiche toujours le ticket de caisse le moins cher, avec un panier à 99,30 euros. C'est dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône que le panier augmente le plus, avec une inflation à 17% sur un an. Le Jura, la Lozère et l'Ille-et-Vilaine sont les départements où les prix ont le moins progressé sur un an.

Pourquoi une telle accélération des prix ?

Les prix ont donc continué à augmenter considérablement, dans le sillage des hausses observées fin 2022, alors que les experts attendaient plutôt un tassement relatif de l'inflation en ce début d'année. Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ, y voit plusieurs facteurs : "La hausse du coût de l'énergie continue à impacter tous les produits, notamment avec les nouvelles augmentations de février", indique-t-il. D'autre part, "certains contrats entre la grande distribution et les industriels incluent des clauses de hausses de prix au 1er janvier", explique-t-il. "D'autres distributeurs anticipent également les hausses attendues après les négociations commerciales qui se terminent fin février", complète-t-il.

Le prix du sucre explose

C'est LE fait marquant de ce troisième panier France Bleu : le paquet d'un kilo de sucre 1er prix a augmenté de 34 centimes en un mois : il est passé de 0.95 euros en décembre à 1.29 euros en janvier. Son prix a donc explosé en janvier, avec une hausse de 45% sur un an.

Toutes les gammes de sucre sont concernées : les premiers prix, mais aussi les marques distributeurs et les marques nationales. "Le cours du sucre n'a jamais été aussi haut", explique Emmanuel Cannes. En plus de la hausse des prix de l'énergie, des inondations au Brésil on fait décaler la production de sucre, et des quotas de production ont été mis en place en Inde. Les cours augmentent aussi parce que le Brésil, grand producteur de canne à sucre, choisit de produire soit du sucre, soit de l'éthanol à partir des cannes à sucre. L'arbitrage est décidé en fonction des prix des biocarburants et de la rentabilité de la production à venir. "Le coût des engrais entre aussi en ligne de compte", complète Emmanuel Cannes. "Entre avril 2020 et la fin 2022, le cours du sucre a quasiment doublé", précise l'expert.

Conséquence, tous les produits à base de sucre augmentent aussi : "les biscuits sucrés, la confiserie, la confiture ont aussi augmenté ce mois-ci de manière significative", précise Emmanuel Cannes. Les prix du sucre vont continuer à augmenter en 2023, renforcés par l'interdiction des néonicotinoïdes, ces pesticides "tueurs d'abeille, pour les betteraves à sucre produites en France.

Farine, steaks hachés surgelés, papier toilette et beurre toujours dans le Top 5

Les autres produits du Panier qui augmentent le plus sont la farine premier prix (+40% en un an), les steaks hachés surgelés premier prix (+33%), le papier toilette premier prix (+27%), et le beurre doux de marque distributeur (+22%).

La farine augmente toujours considérablement, mais moins qu'en décembre, lorsque son inflation sur un an était de 45%. "La hausse des prix de l'énergie a pris le pas sur les cours de céréales, qui ont fortement baissé en fin d'année 2022 et début 2023", explique Emmanuel Cannes. "C'est donc désormais le coût de l'énergie qui pèse le plus dans le prix de la farine".

La hausse des steaks hachés surgelés s'explique, elle, toujours par le coût de l'énergie nécessaire au maintien de la chaîne du froid, ainsi que par le coût de l'alimentation animale.

Le papier toilette, lui, reste très inflationniste. "Tous les produits de la filière papier restent très élevés, liés aux prix de la pâte à papier, qui ont connu des explosions sur 2022, mais également liés au coût de l'énergie nécessaire à sa production", explique Emmanuel Cannes.

La hausse continue du prix du beurre reste liée à une production en baisse, "due à la sécheresse de l'été dernier, avec un lait un peu moins riche".

Les 37 produits du Panier France Bleu

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.