Inflation : le Panier France Bleu poursuit sa hausse en février, découvrez les prix dans votre département

Les prix dans les supermarchés poursuivent leur hausse. Le panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et Nielsen IQ , a vu l'augmentation de son prix se poursuivre en février, mais moins rapidement que les mois précédents : il valait 105,25 euros le mois dernier, soit 0,94 euros de plus qu'en janvier , où il valait 104,31 euros. Sur un an, l'inflation du panier est donc de 16,58% (entre février 2022 et février 2023), soit un point de plus que le mois dernier.

Paris est toujours le département le plus cher de France , et la Vendée reste le moins cher du pays. Pour la première fois, le panier dépasse les 100 euros dans tous les départements.

Comme le mois dernier, le sucre augmente toujours très fortement avec 54% de hausse en un an. Le riz fait son entrée dans le Top 5 des produits les plus inflationnistes.

Le prix du panier France Bleu près de chez vous

Notre panier coûte plus de 100 euros partout en France

La carte de France de la vie chère reste inchangée : l'axe Paris-Lyon-Marseille reste plus cher que le reste de la France. La Vendée est toujours le département le moins cher avec un panier France Bleu à 100,20 euros. Paris reste le département le plus cher : le panier y coûte 125 euros. Pour la première fois, il ne subsiste plus aucun département où notre panier coûte moins de 100 euros. C'est dans les Hautes-Alpes que le panier augmente le plus, avec une inflation à 18,37% sur un an, suivi par le Val-d'Oise (+17,87%) et la Marne (17,63%). La Vendée (+15,01%), la Lozère (15,28%) et l'Ille-et-Vilaine (15,41%) sont les départements dans lesquels les prix ont le moins progressé sur un an.

Les dynamiques territoriales de l'inflation restent assez stables, mais les départements du nord-est de la France voient tout de même l'inflation accélérer par rapport à d'habitude. Dans l'Ain par exemple, l'inflation a bondi de 1,7 point en un mois. C'est le département dans lequel la hausse des prix s'est accélérée le plus en février. A contrario, c'est dans l'Aveyron que la hausse des prix s'est le moins accélérée (+0,27 point).

Vers un "printemps rouge" ?

Selon plusieurs experts, les prix pourraient flamber dans le courant du mois de mars. Selon franceinfo , le cabinet d’Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée du Commerce, s'attend même à un bond de 10% de plus en un an sur les produits alimentaires.

En effet, le prix d'une majorité des produits vendus dans les grandes surfaces alimentaires dépend des conditions d'achat, négociées par les enseignes avec leurs fournisseurs industriels . Et avec la hausse des coûts de production, des matières premières agricoles aux emballages, ces fournisseurs demandent aux supermarchés de leur acheter leurs produits plus chers. Conséquence : les prix pourraient bondir.

Selon Nicolas Léger, directeur analytique chez Nielsen IQ, le mois de mars ne sera pas le seul mois compliqué sur le front des prix : "En fait, c'est plutôt le printemps qui va être rouge, prévient-il, puisqu'en fonction des catégories de produits, les répercussions sur les prix des consommateurs ne vont pas se faire là, demain, tout de suite".

Il faut donc s'attendre à des hausses régulières et importantes sur les prochains mois : "Il y a des catégories de produits où il y a des stocks qui sont à écouler en magasin, des catégories de produits dont la fréquence d'achat est un peu moins forte (produits d'entretien, d'hygiène, bouteilles d'alcool, jus de fruits ndlr). Ces produits-là, avec le nouveau tarif négocié, vont arriver (en rayons, ndlr) à partir d'avril, voire mai, voire au mois de juin. On devrait avoir une inflation qui va continuer de progresser au moins jusqu'à la moitié de l'été". Selon Nielsen IQ, le panier France Bleu pourrait atteindre 20% d'inflation d'ici juin. Si l'inflation semble décélérer, "il y a quand même de fortes chances que ça accélère encore une fois".

Le riz fait son entrée dans le Top 5

Le Top 5 des produits du Panier qui augmentent le plus restent (presque) inchangés. Le sucre premier prix (+54% sur un an) reste sur la première marche du podium. Il est passé de 85 centimes à plus d'1,30 euro dans vos rayons. Comme le mois dernier, cette hausse s'explique toujours par la hausse des prix de l'énergie, les inondations au Brésil et des quotas de production mis en place en Inde .

La farine premier prix suit toujours avec une hausse de 37% en un an. C'est trois points de moins que le mois dernier. Cela ne signifie pas que les prix ont baissé, mais qu'ils ont augmenté moins vite. Les hausses des matières premières commencent à être absorbées : "Les hausses ont été précoces pour ce produit, donc en général, à partir d'un an et demi, ça commence à se tasser un petit peu. Les prix de l'énergie (qui influent sur la hausse des prix en magasin, ndlr) ont eu aussi tendance à se réduire un petit peu après le pic qu'on a connu en septembre et en octobre" explique Nicolas Léger. Mais cette très légère embellie pourrait ne pas durer selon lui : "La boule de cristal sur le changement climatique et les répercussions d'un point de vue météo dans le monde sont compliquées à évaluer. Il y a deux incertitudes : la récolte des matières premières et la hausse des prix de l'énergie".

Les steaks hachés surgelés premier prix (+33%), le papier toilette premier prix (+27%) prennent toujours la 3e et la 4e place. La hausse des steaks hachés surgelés s'explique, elle, toujours par le coût de l'énergie nécessaire au maintien de la chaîne du froid, ainsi que par le coût de l'alimentation animale.

Le riz de marque distributeur fait son entrée dans le Top 5 et prend la place du beurre doux. Selon Nicolas Léger de Nielsen IQ, la hausse du prix du riz s'explique par les conditions météorologiques instables dans les grands pays exportateurs que sont l'Inde et le Pakistan : "Ce sont à la fois des successions de sécheresse et de grosses pluies qui génèrent des inondations" explique-t-il. "Toutes ces conditions influent sur la qualité des récoltes. Souvent, on a une production qui est moins forte et donc on a moins à offrir pour satisfaire la demande internationale et donc forcément, quand l'offre est inférieure, les prix augmentent" poursuit Nicolas Léger. Comme pour le sucre en Inde et au Brésil, les répercussions des conditions météorologiques se font sentir six à huit mois après, une fois les stocks écoulés.

Les 37 produits du panier France Bleu

Les 37 produits du panier France Bleu © Radio France - Stéphanie Berlu

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.