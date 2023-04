Inflation : le Panier France Bleu poursuit sa hausse en mars, les marques nationales en forte hausse

Le prix du Panier France Bleu continue à grimper, mois après mois, à un rythme toujours aussi soutenu. Mais on est loin du "mars rouge" craint par les experts, après les accords conclus entre distributeurs et industriels début mars. C'est l'enseignement de la cinquième édition de notre Panier France Bleu, en partenariat avec franceinfo et Nielsen IQ . En mars, ces 37 produits du quotidien coûtaient 106,25 euros, soit un euro de plus qu'en février. Le Panier augmente donc d'un euro par mois. Sur un an, son inflation est de 17,7%.

Le prix du panier France Bleu près de chez vous

Paris est toujours le département le plus cher de France , avec un panier à 127,50 euros, et la Vendée reste le moins cher, avec un panier à 100,40 euros. Comme ces derniers mois, l'axe Paris-Lyon-Marseille reste plus cher que le reste de la France.

Le sucre, toujours en tête des produits qui augmentent le plus

Comme ces deux derniers mois, le sucre est le produit qui augmente le plus, avec +56% de hausse sur un an. Le Top 5 des produits qui ont le plus augmenté sur un an est le même que le mois dernier :

Le sucre premier prix : +56% sur un an La farine premier prix : +37% sur un an La viande hachée surgelée de marque distributeur : +30% sur un an Le riz de marque distributeur : + 28% sur un an Le papier toilette premier prix : +28% sur un an

Ces hausses sont dues aux mêmes causes que les mois précédents : les cours du sucre ont explosé au niveau mondial, la farine reste marquée par la hausse des céréales liée à la guerre en Ukraine, et la viande hachée surgelée paye le prix de l'alimentation animale et de l'énergie nécessaire au fonctionnement des congélateurs. Quant au riz, entré dans le Top 5 le mois dernier, sa hausse s'explique par les phénomènes météo imprévus et les taxes mises en place dans les principaux pays producteurs ces derniers mois. Le papier toilette paye, lui, toujours l'explosion du prix de la pâte à papier, qui dépend des cours du bois.

Les marques nationales s'envolent

Si le prix du panier continue de grimper, on ne constate pour le moment pas de "mars rouge", redouté par les spécialistes après les accords passés entre distributeurs et industriels, au terme de négociations très tendues. Mais cette tendance est due au fait que le panier soit composé pour moitié de produits premiers prix et de marques distributeurs. Ces gammes de produits n'entrent pas dans les négociations annuelles, qui concernent les grandes marques. Elles sont négociées tout au long de l'année. "L'effet marques distributeurs et premiers prix estompe la hausse du panier France Bleu", confirme Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Autre facteur, certaines grandes surfaces avaient aussi commencé à anticiper les hausses de prix sur certains produits dès le début d'année, avec un effet de "lissage" des hausses sur plusieurs mois. Pour autant, les premiers prix et les marques distributeurs continuent à augmenter très rapidement.

"Des hausses spectaculaires, qu'on n'a jamais vues"

On constate en revanche une hausse inédite des produits de marques nationales, après la renégociation de leurs prix. Cette hausse est d'autant plus forte sur les "blockbusters", les produits stars de chaque catégorie, comme Coca-Cola Danone ou Nutella. "Des hausses de 2,4 % en un mois pour ces marques majeures, c'est inédit, ce sont vraiment des hausses spectaculaires qu'on n'a jamais vues" explique Emmanuel Cannes. "Ces marques emblématiques, qui attirent les consommateurs en magasin, sont des produits très bataillés, qui sont d'habitude plutôt déflationnistes", poursuit-il.

Les produits stars du rayon yaourt et fromages en hausse de 15% sur un an

Le rayon le plus touché par cette hausse inédite des marques stars est le rayon des produits ultra-frais en libre-service (yaourts et fromages), avec une augmentation de plus de 15% en un an, souligne Emmanuel Cannes. On peut citer des marques comme Danone pour les yaourts, ou Président pour le fromage.

Les premiers prix et marques distributeurs poursuivent leur hausse

Parallèlement, les produits premiers prix continuent leur hausse, avec une augmentation de 19,37% au niveau national en un an. Les marques distributeurs, elles, sont en hausse de 16,39%.

Les 37 produits du panier France Bleu

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.