Inflation : le patron de Système U prévoit une hausse supplémentaire des prix "d'environ 10%"

Combien coûtera le panier de courses en mars, en mai ou en juillet ? Les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs ont jusqu'à mercredi minuit pour négocier les prix des produits vendus en supermarché. Les discussions, particulièrement houleuses cette année en raison du contexte inflationniste, font craindre de nouvelles hausses de prix.

ⓘ Publicité

Une inquiétude justifiée selon Dominique Schelcher, PDG de Système U : "Nous allons répercuter progressivement un certain nombre de hausses à partir du 1er mars", a-t-il confirmé sur France Inter ce lundi évoquant "une inflation supplémentaire d'environ 10% dans les semaines et mois qui viennent", alors que les prix des produits alimentaires ont déjà augmenté d'environ 15% en un an.

"Ce ne sera pas un mois de mars rouge, mais malheureusement, il y aura encore de l'inflation alimentaire tout au long du premier semestre 2023", a reconnu Dominique Schelcher.

À lire aussi Inflation : pourquoi les négociations dans la grande distribution risquent de faire flamber les prix

Flambée des prix ?

La faute aux fournisseurs industriels, estime le PDG de Système U qui juge les demandes de certains "abusives." Ces derniers réclament depuis des mois à la grande distribution de leur acheter leurs produits plus chers, arguant du fait que leurs coûts de production, des matières premières agricoles aux emballages, ont augmenté.

"Autant les choses étaient très justifiées l'année dernière face aux hausses de matières premières après la guerre en Ukraine, autant, cette année, je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine d'un certain nombre d'acteurs", a commenté Dominique Schelcher, rappelant que le beurre, le maïs, l'acier, l'aluminium, les emballages, les transports "sont à la baisse" ces derniers mois. "L'effort ne peut pas être porté que par la grande distribution, les grands industriels ont leur part à prendre", a-t-il estimé.

Sans accord avec certaines marques, mardi soir, les grandes surfaces auront la possibilité de saisir un médiateur pour trouver un terrain d'entente.